Pablo Repetto ya piensa en el segundo semestre del 2024 con Nacional: el DT habló de refuerzos

Como es habitual, antes de cada fecha, el director técnico de Atlético Nacional, Pablo Repetto, atendió a los medios para hablar sobre la actualidad del equipo. En la previa al duelo contra Santa Fe, en Bogotá, el uruguayo sorprendió al referirse a la nómina de cara al próximo semestre.

En primer lugar, el estratega de los 'verdolagas' dio un balance sobre su primer mes al mando del club. “Esto es un trabajo de hormiga que día a día hay que ir poniendo una cuota de mejora en cada uno de los aspectos. Si uno mira el último partido, diría que tenemos que trabajar más la definición porque tuvimos 5 o 6 chances claras que nos faltó definir. Son partidos que te marcan debilidades, pero no necesariamente por un partido tenemos que decir que hay que trabajar en la definición. Tenemos que trabajar todos los aspectos. Llevo prácticamente un mes, hemos jugado 6 partidos con diferentes resultados", dijo de entrada.

Pablo Repetto, nuevo DT de Atlético Nacional, en rueda de prensa. Atlético Nacional.

Acto seguido, a Repetto le consultaron por su relación y qué se ha hablado con el nuevo director deportivo del equipo antioqueño. “Con Fermani nos reunimos, estuvimos hablando. Fue una charla de conocernos y hablar un poco del equipo, pero no a fondo. Todavía tenemos tiempo para ir a fondo con lo que es el futuro. El futuro cercano es el partido del sábado, con el correr de los días vamos a ir hablando de que es lo mejor para Atlético Nacional. Él en su lugar, yo en el mío, pero tratando de hacer un Atlético Nacional como soñamos juntos. Que sea un equipo competitivo y que pueda tener protagonismo a nivel internacional. Se ha hablado de ir mejorando todos los aspectos”, reveló.

Por último, el director técnico se refirió a la plantilla que tiene a sus disposición y dejó ver que habrá cambios importantes para lo que será la Liga 2024-II. “Estamos evaluando y yo voy teniendo una idea, queremos terminar estos cuatro partidos y terminados hacer un análisis con muchas cartas sobre la mesa. Ya tenemos el conocimiento de un mes, vamos a estar tres semanas más y eso nos da un conocimiento más profundo y un margen mayor para tomar decisiones. No me quiero adelantar a decir posiciones, tengo una idea, pero no 100% definida. Tenemos tiempo porque el otro torneo empieza el 18 de julio, estamos a tres meses, hay tiempo todavía", concluyó.