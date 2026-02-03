Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Campeón del mundo con Argentina, se fue de frente contra su propio equipo: "Es vergonzoso"

Campeón del mundo con Argentina, se fue de frente contra su propio equipo: "Es vergonzoso"

Una de las figuras y referentes en el título mundialista, obtenido en Catar 2022; dio recientes declaraciones que le han dado la vuelta al mundo, por fuertes críticas a su club.

Por: EFE
Actualizado: 3 de feb, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Argentina celebra su título del Mundial de Qatar 2022, con Juan Foyth entre los jugadores
Argentina celebra su título del Mundial de Qatar 2022, con Juan Foyth entre los jugadores
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad