Campeón del mundo con Argentina, se fue de frente contra su propio equipo: "Es vergonzoso"

Cristian Romero, capitán del Tottenham Hotspur, criticó con dureza la situación deportiva y de planificación del club tras el empate 2-2 frente al Manchester City, asegurando que fue "vergonzoso" que el equipo afrontara el encuentro con únicamente 11 futbolistas del primer equipo en condiciones de jugar.

"Gran esfuerzo de todos mis compañeros, estuvieron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos incluso sin sentirme bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles; increíble, pero cierto y vergonzoso", escribió el argentino, que renovó el pasado verano por cuatro temporadas y fue nombrado capitán del equipo, en su cuenta de 'Instagram'.

El central argentino, que portó el brazalete de capitán y tuvo que retirarse al descanso por molestias, utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por el momento deportivo que vive el club londinense, que ocupa la decimocuarta posición, con solo nueve puntos por encima del descenso.

En lo que va de 2026 ha perdido a nueve jugadores por lesión, vendió a Brennan Johnson al Crystal Palace y únicamente incorporó dos refuerzos durante el mercado invernal: Conor Gallagher, procedente del Atlético de Madrid, y el joven defensor brasileño Souza, de 19 años, llegado desde el Santos.



“INCREÍBLE PERO CIERTO Y VERGONZOSO” 💥



El descargo del Cuti Romero tras el empate 2-2 de Tottenham vs. Manchester City.



📸 cutiromero2 pic.twitter.com/gswDSpuJUV — DSPORTS (@DSports) February 3, 2026

Además, el club incorporó sobre el cierre del mercado al delantero escocés James Wilson, de 18 años, cedido por el Hearts, aunque inicialmente formará parte del equipo sub-21.

No es la primera vez que Romero alza la voz públicamente, ya que en enero de este año publicó un mensaje en el que acusaba a miembros de la directiva de "aparecer solo cuando las cosas van bien", que posteriormente fue rectificado.

El técnico Thomas Frank reaccionó entonces pidiendo al futbolista que mantuviera ciertas cuestiones "dentro del club", aunque defendió el esfuerzo de la entidad en el mercado.

"El mercado no es Football Manager. Ojalá fuera tan fácil, pero no lo es”, afirmó el entrenador danés, tras reconocer que el club intentó sin éxito fichar al extremo del Bournemouth Antoine Semenyo, que fue finalmente incorporado por el Manchester City.