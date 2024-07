Canadá vs. Nueva Zelanda: hora y dónde ver EN VIVO el partido por Juegos Olímpicos

La Selección de Canadá defiende su corona en el fútbol femenino en los Juegos Olímpicos, a partir de este jueves 25 de julio. El combinado norteamericano enfrentará a su similar de Nueva Zelanda en las justas de París-2024, a las 10:00 de la mañana, en horario de nuestro país.

El compromiso es válido por la primera jornada del grupo A, que completan la Selección Colombia femenina y la de Francia que también jugarán este jueves, pero en el Stade de Lyon. A partir de las 2:00 de la tarde será el compromiso entre la 'amarilla' y 'les bleus'.

Hora y dónde ver EN VIVO Canadá vs. Nueva Zelanda, por los Juegos Olímpicos París 2024:

Así las cosas, la vigente campeona, Canadá, auspiciará de 'local' frente a las oceánicas en el Geoffroy-Guichard, de Saint-Étienne, en horario de las 10:00 a.m., de Colombia, de este jueves 25 de julio. Lo podrá seguir EN VIVO por la señal HD2 de Gol Caracol, para que se agende de una vez y no se pierda ningún detalle del fútbol femenino de las justas de París-2024.

¿Cuántas participaciones ha tenido Canadá en JJOO?

Publicidad

La Selección de Canadá, dirigida por la británica Beverly Priestman, va a París 2024 a emular lo hecho por Estados Unidos, combinado que ha logrado ganar una medalla de oro olímpica en dos ediciones consecutivas del balompié femenino. 'Les rouges' vencieron en la final de Tokio-2020 a Suecia en los penaltis por 3-2, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario.

De otro lado, esta será la quinta participación de las canadienses, tras Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020; sin duda que su mejor participación fue esta última al ganar la medalla de oro.

Publicidad

Igualmente estos Juegos Olímpicos le servirán a las rojas para tratar de mejorar la imagen que tuvieron en el pasado campeonato de mundo en Australia y Nueva Zelanda.

¿Cómo llega la Selección de Nueva Zelanda?

Al igual que Canadá, las neozelandesas quieran dejar atrás una decepcionante Mundial en su casa y le apuestan todas sus fuerzas a los Juegos Olímpicos.

Liderados por su poder ofensivo con Indiah-Paige Riley y Macey Fraser, Nueva Zelanda espera hacerle frente a las campeonas olímpicas. Además, de contar con la experiencia de la mediocampista Katie Bowen.

La de París 2024 será la quinta participación de Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos, luego de estar en Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020: su mejor resultado fue unos cuartos de final en Londres.