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Gol Caracol  / 🔴 Caracas vs Santa Fe EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa Sudamericana 2026
EN VIVO

🔴 Caracas vs Santa Fe EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa Sudamericana 2026

Este jueves, Independiente Santa Fe visita Venezuela con la tarea de asegurar o ampliar el marcador 2-0 que consiguió en Bogotá en la ida de los play offs de la Copa Sudamericana.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 30 de jul, 2026
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Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, jugará los playoffs de la Copa Sudamericana 2026
Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, jugará los playoffs de la Copa Sudamericana 2026
AFP
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  • 06:30 p. m. - Copa Sudamericana 2026
    🔴 LLEGÓ SANTA FE

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  • 06:14 p. m. - Caracas vs Santa Fe
    📸 Así se ve el estadio Metropolitano de Cabudare

  • 06:12 p. m. - Copa Sudamericana 2026
    📺 HORA Y TV EN VIVO DEL PARTIDO CARACAS VS SANTA FE

    El encuentro iniciará a las 7:30 p.m. (hora colombiana) y se podrá ver EN VIVO por DirecTV Sports y DirecTV GO.

  • 06:10 p. m. - Copa Sudamericana 2026
    🔴 BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO

    Independiente Santa Fe visita al Caracas en los play offs de la Copa Sudamericana 2026.

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