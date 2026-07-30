🔴 Caracas vs Santa Fe EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa Sudamericana 2026

🔴 LLEGÓ SANTA FE
¡Hola 🦁👋🏻, Metropolitano de Cabudare 🏟️🇻🇪!#VamosSantaFe pic.twitter.com/yh1YmQFcGP— Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 30, 2026
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El Metropolitano de Cabudare 🏟️ listo para recibir al León 🦁 en su noche de CONMEBOL Sudamericana 🏆#VamosSantaFe pic.twitter.com/4EnGy8T7qH— Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 30, 2026
El encuentro iniciará a las 7:30 p.m. (hora colombiana) y se podrá ver EN VIVO por DirecTV Sports y DirecTV GO.
Independiente Santa Fe visita al Caracas en los play offs de la Copa Sudamericana 2026.
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