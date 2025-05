Carlo Ancelotti advirtió a sus jugadores para enfrentar a Barcelona: "Si me escuchan, saldrá bien"

El italiano Carlo Ancelotti , técnico del Real Madrid , se mostró confiado en vencer su primer clásico de la temporada, al cuarto intento, y a horas de la visita al Barcelona con la obligación de conquistar los tres puntos para avivar la pelea por La Liga, aseguró que si sus jugadores le escuchan, "va a salir bien".

Tras las goleadas sufridas en la primera vuelta en La Liga y en la final de la Supercopa de España, Ancelotti se quedó con la sensación que tuvo su equipo en la reciente final de Copa del Rey pese a la derrota.

Carlo Ancelotti, director técnico italiano del Real Madrid, en el partido de Champions League contra Arsenal AFP

"El equipo está bien, focalizado en lo que tenemos que hacer. Estamos motivados, ilusionados ante un partido muy importante en el que nos jugamos mucho. Tenemos también la confianza de que lo podemos lograr. Va a ser muy difícil. porque los últimos partidos contra el Barcelona han sido complicados. Un poco menos el último y esto nos da confianza para poder ganar el partido de mañana", opinó.

Publicidad

Apuntó claves futbolísticas el técnico italiano para poder derrotar al equipo de Hansi Flick, comenzando con "defender bien" a un equipo "acostumbrado a meterte en tu campo", y "cuando tienes el balón hay que aprovechar las debilidades que tienen porque ningún equipo es perfecto".

"Hay muchos aspectos, cómo ataca el Barcelona, cómo defender, cómo hacer daño en transiciones a una línea muy alta, estar atentos al fuera de juego. Son cosas que he hablado con los jugadores, que hemos trabajado en el entrenamiento y si me escuchan va a salir bien", añadió.

Publicidad

Para Carlo, su rival ha hecho "hasta el momento una gran temporada", pero tras su eliminación en la Liga de Campeones, debe responder en LaLiga. "Es un partido en el que hay mucho en juego y hay que manejar bien los pequeños detalles, defender y atacar bien".

"El fútbol es esto, cuando recibes un palo hay una gran oportunidad inmediatamente de poder reaccionar y rehabilitarte. Obviamente una eliminación en Champions afecta, es normal, pero el fútbol te da la oportunidad de reaccionar de inmediato", analizó tras la caída del Barcelona en semifinales de 'Champions'.

Ancelotti defiende que su situación no afectará al equipo

En semanas en las que el futuro de Ancelotti es noticia diaria, con el interés de la selección brasileña y el posible relevo con Xabi Alonso en el banquillo madridista, el italiano dejó claro que nada de lo exterior afectará a sus jugadores en el clásico.

"No es tan complicado preparar este tipo de partido porque no hay necesidad de motivar a los jugadores. Lo más importante es darles la idea más clara posible de como jugar. Lo que pasa alrededor esta semana no nos ha afectado para nada. Cero problemas. Estamos bien, con mucha confianza", aseguró.

Publicidad

"Para mí el partido es exactamente igual que el resto de clásicos. Siempre es especial jugar contra el Barcelona por la rivalidad que tenemos y las ganas de la afición de ganarles. Será el último clásico de la temporada porque el Barcelona no hace el Mundial de Clubes", recordó.

No dejó pistas 'Carletto' sobre la única duda a despejar en su equipo titular, la apuesta por el brasileño Rodrygo Goes, del que confirmó que ya está en plenitud de condiciones tras un proceso febril, y el turco Arda Güler.

Publicidad

"Rodrygo ha vuelto, se ha entrenado bien toda la semana, el estado febril que tuvo está superado y está disponible. No tenemos muchas opciones para el once porque tenemos muchos jugadores fuera, pero los que están en la convocatoria todos están bien. Rodrygo, como Arda, es una opción importante para nosotros", dijo.

El clásico decidirá LaLiga en caso de triunfo del Barcelona pero si vence el Real Madrid dejará un punto de distancia entre ambos clubes con tres jornadas por jugarse. "El hecho de poder ganarla, de estar cerca, explica muy bien lo que va a ser el partido. Los dos equipos se juegan mucho. Si ellos ganan tienen más probabilidad que nosotros, pero si ganamos, LaLiga se abre y todo puede pasar en los tres últimos partidos".