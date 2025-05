Mohamed Salah destapó roces y distancia con ídolo de Liverpool; "hubo tensión"

Liverpool ya está celebrando el título de la Premier League pese a que el calendario de competencia no ha terminado. Uno de los jugadores claves para quedarse con el trofeo es Mohamed Salah , quien además renovó y le dio una gran alegría a los aficionados. Pese a eso, al egipcio siempre le han reprochado que es egoísta en el terreno de juego con sus compañeros. En una entrevista, el estelar jugador admitió que tuvo un ambiente particular con otra figura en temporadas pasadas.

Salah concedió una entrevista para 'France Football' en la que habló de diversos temas de su carrera en el Liverpool y fue en ese momento que contó una incidencia. "Marqué muchos goles (44 en mi primera temporada), y luego Sadio se dijo que también le tocaba marcar más. Sí, hubo tensión con Sadio. Pero mira, nos mantuvimos profesionales hasta el final, y no creo que eso afectara al equipo. Es natural que alguien quiera más, y lo entiendo: es un competidor. Fuera de la cancha, no éramos muy cercanos, pero siempre nos respetábamos. ¿Y los comentarios sobre mi egoísmo? Me da igual. Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, es asunto suyo. Pero les invito a todos a recordar que el jugador que más asistencias le dio a Mané fui yo (18)", reveló.

Mohomed Salah, delantero del Liverpool. Getty

Ahora bien, ese no fue el único tema que tocó el africano. La renovación de su contrato con los 'reds' no fue una asunto fácil y Salah lo dejó muy claro. "Era una posibilidad, sí. La verdad es que fue un poco extraño, íbamos muy bien esta temporada y hubo una negociación que no fue fácil. Al final, bien está lo que bien acaba: somos campeones y me quedo dos temporadas más", dijo de entrada.

Acto seguido, Salah manifestó que el haberse marchado tampoco le hubiera supuesto un mayor problema. "Supongo que al final fue una gran ventaja porque tuve la mejor temporada estadística de mi vida. La posibilidad de que fuera mi última temporada aquí, quizás, me dio el deseo de aprovecharla al máximo y darlo todo para ganar el título que había prometido. Tenía esta mentalidad: si el club no quiere renovarme, no me preocupe, terminemos lo mejor posible para poder irme con todo", concluyó.