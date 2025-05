"Es el último clásico entre Real Madrid y Barcelona del semestre, ellos no van al Mundial de Clubes"

A pocas horas de que se dispute el clásico español entre Real Madrid y Barcelona , el estrategaCarlo Ancelotti lazó unas picantes declaraciones que no cayeron bien en el entorno del 'Barca' haciendo alusión a su falta de competitividad a nivel europeo, en los últimos años.

El DT italiano sabe muy bien que será su último partido especial en el banquillo de los 'merengues', luego de conseguir numerosos títulos, entre ellas, tres orejonas' algo que no ocurre en los 'culés' hace diez años.

En rueda de prensa previo a este importante partido, el técnico italiano dejó algunos dardos, refiriéndose al Barcelona

"Es el último clásico de la temporada… porque el Barça no juega el Mundial de Clubes"

Continuo diciendo:

"La luna de miel con este club no se acaba, sigue y seguirá para siempre. El Real Madrid, como ha sido el Milán antes, son equipos que se quedan en el corazón más que otros. Es normal por el tiempo pasado aquí y por sentirme muy bien. Como entrenador no sé si seguirá pero como todas las relaciones al principio hay mucha pasión y cuando baja sube el cariño. La luna de miel con el Real Madrid va a ser hasta el último día de mi vida".

En cuanto ha su posible sustituto en el Madrid, se refirió a la salida de Xabi del Bayer Leverkusen "He leído que él se va del club que sacó campeón, ha hecho un trabajo fantástico y tiene todas las puertas abiertas porque ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo", reconoció Ancelotti del que fue jugador suyo y se puede convertir en su sucesor en el banquillo madridista.

Ancelotti no quiso señalarse como el técnico que mejor representa la imagen del Real Madrid. "Esto no lo sé, el Real Madrid es un club especial que merece una actitud especial del entrenador y de todos los que trabajan aquí. Es lo que siempre he intentado hacer cada día", concluyó.

¿Cuándo será el partido Barcelona - Real Madrid?

El juego que tendrá lugar en el estadio Olímpico de Montjuic, será este domingo 11 de mayo a las 9:15 de la mañana (hora de Colombia), en lo que es el cierre de la liga, a falta de tres jornadas para conocer el campeón de esta edición 2024/25.