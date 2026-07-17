Carlos 'el Pibe' Valderrama desnudó a la Selección Argentina y dio su veredicto en el Mundial 2026

Argentina es la representación de Sudamérica en la final del Mundial 2026, y una leyenda del fútbol colombiano se mostró feliz por el partidazo y la clasificación de la albiceleste en el torneo orbital, en el que ahora buscará el título enfrentando a España.

Por eso, en el programa 'La Central Deportiva', directamente desde Atlanta, donde se jugó la semifinal el pasado miércoles, entrevistaron a Carlos 'Pibe' Valderrama, quien fiel a su estilo dio su pronóstico.

De entrada, el histórico '10' colombiano analizó que "los vi bien, un partido bravo, con un primer tiempo de barrio, de pelea, pero luego Inglaterra marca el gol y cambia todo, y ahí Argentina se dedicó a jugar".

Luego de eso, resaltó la labor de Lionel Scaloni, puntualizando en que "los cambios fueron buenos, de ataque, no pensó en defensa, sino en ganar y eso es un premio para el técnico", agregando que "desde el primer partido a este, es uno de los mejores , ganaron merecidamente".



Por la misma línea, el 'Pibe' Valderrama explicó que "era el momento (de atacar), le convino el gol de Inglaterra, ahí cambió todo, los ingleses se hicieron para atrás y Scaloni se dio cuenta y tienen el mejor del mundo que todavía hace diferencia", y al hablar de Lionel Messi, agregó resaltando que "no parece de 39 años, y eso ayuda, tienen equipo, cuerpo técnico y el mejor del mundo".

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Ya sobre cómo siente que será la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el samario fue claro y concreto, afirmando que "eso será parejo, pero tienen el plus de Messi, pero son dos equipos con mérito propio, que juegan bien al fútbol".

Todo está listo para la final del Mundial 2026, este domingo 19 de julio en estadio Nueva York/Nueva Jersey, comercialmente conocido como el MetLife, y que tiene capacidad para un poco más de 80 mil espectadores, y donde se conocerá si España conseguirá su segundo título de la Copa del Mundo de la FIFA, o si Argentina llega a la cuarta, y de paso, la segunda de Lionel Messi, que significaría, además, un bicampeonato, algo que solamente han conseguido Italia y Brasil.

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El compromiso está programado para las 2:00 p.m. (hora colombiana), y se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol y Ditu, en lo que será el cierre del certamen internacional en Norteamérica.