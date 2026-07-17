Sorpresivo ofrecimiento de Jhon Durán al Barcelona, que urge de delanteros; acá el panorama

Jhon Durán podría relanzar su carrera en Europa en la nueva temporada, y aunque su futuro no se ha definido a la espera de qué hará el Al Nassr con él, los pretendientes y los movimientos en el Viejo Continente empiezan a sonar, y el nombre del delantero colombiano está acaparando en la prensa internacional.

Aunque mucho se habló inicialmente que permanecería en el cuadro de Arabia Saudita, en las últimas horas salieron dos opciones. La primera, más real, la del Benfica (Portugal), y este viernes el antioqueño fue involucrado con el Barcelona (España).

Jhon Durán, opción para el Barcelona

El medio catalán 'Sport' explicó de entrada que "el club blaugrana está obligado a traer a un punta de primerísimo nivel tras la marcha de Lewandowski y, quizás, a una segunda opción si finalmente sale Ferran Torres hacia el PSG. La clara prioridad del Barça es fichar a Julián Álvarez, aunque internamente tienen claro que es una operación que se ha ido complicando. El club sabrá la próxima semana si es viable convencer al Atlético sobre este futbolista y, mientras tanto, Deco está estudiando opciones como alternativas".



Ahí es donde entra en la baraja el colombiano, ya que mencionaro que "uno de los nombres que ha sido ofrecido en los últimos días es el de Jhon Durán, goleador que pertenece al Al Nassr y delantero que estaba en el radar del Barca hace algo más de un año".

Jhon Jáder Durán con el Zenit de San Petersburgo. Foto: Getty Imágenes

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Sin embargo, en territorio español tienen claro que "el Benfica tiene avanzada su contratación y en el club blaugrana, por ahora, no se ha ido más allá", por lo que no sería una prioridad, y en caso de que los portugueses 'aceleren' por su contratación, no se involucrarán más allá del ofrecimiento que hubo.

De hecho, recordaron que Jhon Durán "prácticamente no ha jugado en el Al Nassr y encadena dos cesiones, al Zenit de San Petesburgo y al Fenerbahce turco, dónde ha podido mostrar su talento", detallando de paso la situación del club árabe y el joven atacante, ya que "en estas últimas semanas, el Al Nasr ha dado el visto bueno al entorno de Durán para que se bsuque equipo y han ido tanteando equipos. Uno de ellos ha sido el Barça, por la relación que han tenido en los últimos años"

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Tras no entrar en la lista del Mundial 2026, no tener muchos minutos con el Zenit, y teniendo poco protagonismo en las recientes temporadas, mucho se habla que el colombiano tiene como prioridad "regresar a Europa sí o sí porque está convencido de que puede relanzar una carrera que interrumpió demasiado pronto para irse a Arabia".