Colo Colo acelera por Vozinha; así sería su contrato, tras brillar con Cabo Verde en el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina para bajar el telón. España y Argentina se jugarán el título este domingo en Nueva York, pero el torneo desde hace días empezó a dar 'frutos' para varios futbolistas que aprovechan la vitrina mundialista para así seducir a grandes clubes de cara al mercado de fichajes.

Es el caso del arquero de Cabo Verde, Vozinha, quien fue revelación de la Copa del Mundo desde su debut, al destacarse bajo los tres palos frente a España, partido que gracias a él terminó 0-0 con increíbles actuaciones que dieron de qué hablar en la prensa mundial, hasta el punto de ser una estrella en redes sociales, aumentando de seguidores a pasos agigantados en cuestión de horas.

Antes de la cita orbital, el arquero que militaba en Chaves de la segunda división de Portugal era poco conocido, pero culminada su participación con su país en el torneo, al caer eliminado en octavos de final frente a Argentina, el guardameta ha sonado en grandes equipos que quieren ficharlo a sus filas.

Se conoció con certeza que uno de los equipos interesados es Colo Colo, ya ofertó por Vozinha, y él no ve con malos ojos un traspaso al gigante chileno. "Colo Colo realizó una oferta FORMAL por Vozinha. El arquero de fue la figura de su equipo en el mundial. Vozinha ve con buenos jugar en el equipo según me confirman directivos del club", reveló el periodista Germán García Grova en su cuenta de X.



Según el diario 'El Mercurio' la propuesta contempla un contrato por un año y medio y la operación se facilitaría gracias a que el arquero de 39 años se encuentra sin equipo y se sabe que la oferta del 'cacique', por ahora, es la única formal pese al interés de equipo de la segunda división de Brasil y del Inter de Miami, donde milita Lionel Messi.

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🚨{EXCLUSIVO} #ColoColo realizó una oferta FORMAL por Vozinha.



👉El arquero de 🇨🇻 fue la figura de su equipo en el mundial.



📍Vozinha ve con buenos 👀 jugar en el equipo 🇨🇱 según me confirman directivos del club pic.twitter.com/s0DYL7hrOz — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 16, 2026

Vozinha no quiere ir por marketing

"Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", afirmó el popular arquero al canal CBS, al ser consultado sobre los rumores que lo vinculan con el Inter Miami.

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El portero de 40 años, cuyo nombre de pila es Josimar José Évora Dias, insistió en que su pasión por el deporte sigue intacta. "Es lo primero que quiero resolver porque amo el fútbol", afirmó.

"Estar aquí a los 40 años... y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más; dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar", aseguró.