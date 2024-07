Carlos 'Pibe' Valderrama se 'calentó' con Kylian Mbappé y le 'cantó' la tabla

¡Le tiró con todo! Aprovechando de un espacio periodístico al que estaba invitado, Carlos Valderrama se refirió a las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé, quien en una anterior ocasión afirmó que la Eurocopa es más difícil que el Mundial.

Para el ‘Pibe’ esto no solo es una “barbaridad”, sino que está fuera de contexto, o por lo menos hizo entender el exfutbolista colombiano para ‘Fútbol de primera radio’. Sumado a eso, el samario recordó lo que dijo el francés del fútbol sudamericano, atacándolo por “hablar de lo que no sabe”.

“Mira la barbaridad que dice. Mbappé no ha venido a jugar a Sudamérica y si no sabe entonces que no hable. Yo puedo hablar de Europa, yo puedo hablar de Sudamérica, porque yo jugué en Europa y en Sudamérica, pero él no puede hablar de eso. Mbappé habla mucho, porque habla de Sudamérica, entonces que venga a jugar a Sudamérica. Y el campeón del último mundial fue Argentina, un sudamericano. ¿Cuántos campeones son de Sudamérica?”, afirmó Carlos Valderrama, criticando fuertemente al actual futbolista del Real Madrid.

Y es que el ‘Pibe’ sí se ‘tocó’ con las declaraciones del francés, pues, a su concepto, están fundamentadas en el desconocimiento: “Entonces Mbappé habla mucho y sí, me ‘calentó’ porque es que habla mucho, cómo va a decir que es mejor la Eurocopa que el Mundial. Que hable alguien que sepa, pero Mbappé no ha venido a Sudamérica, si no sabe entonces que no hable. Que hablo cuando venga aquí”.

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre la Copa del Mundo?

Previo al inicio de la Eurocopa 2024, el reconocido futbolista francés se refirió a lo que significa este certamen continental y la exigencia que compete. Mbappé lo puso a un nivel tan alto, muy por encima de la Copa del Mundo.

"Siempre lo he sentido de la misma manera, es una competición (la Eurocopa) realmente muy complicada. Para mí, es más complicada que un Mundial, incluso pese a la presión que hay en una Copa del Mundo", fueron las palabras de Kylian Mbappé que han generado discordia a Carlo Valderrama.