Cristiano Ronaldo sacrificó su gol 100 oficial con Al Nassr y enloqueció frente a Benzema

Al Nassr, equipo en el que es capitán el atacante portugués Cristiano Ronaldo, se impuso 2-1 sobre Al-Ittihad y avanzó a su primera final de la temporada 2025-2026.

Las anotaciones del elenco amarillo fueron obra del senegalés Sadio Mané (10’) y del lusitano Joao Félix (61’), fichado recientemente a cambio de 30 millones de euros. Entre tanto, el descuento llegó con el neerlandés Steven Bergwijn (16’).

Lo particular fue Al Nassr actuó con un futbolista menos desde el minuto 25 del primer tiempo debido a la expulsión de Mané, justamente quien había abierto el marcador.

Pese a la inferioridad numérica, el popular ‘CR7’ intentó echarse a su equipo al hombro para conducirlo hacía la máxima instancia del campeonato. De hecho, su actitud lo llevó a mostrarse colaborativo con sus compañeros y a no concentrarse en resolver de manera individual para quedarse con los aplausos.

Fue así como como hizo la asistencia para la anotación del triunfo cuando estaba en posición de definir por su cuenta, algo que derivó en una reacción pocas veces vista en el famoso ‘Bicho’.



Cristiano Ronaldo sacrificó gol 00 y enloqueció

El atacante luso de 40 años de edad quedó en mano a mano con el arquero rival en el minuto 61, pero en vez de mandar el baló al fondo de la red optó por pasárselo a su compatriota Joao Félix para que este hiciera su primer tanto con Al Nassr.

Si Cristiano Ronaldo marcaba, era su gol 100 con Al Nassr.



Tiene un mano a mano y en lugar de marcar, asiste a Joao Félix para que pueda marcar gol en su debut.



Pero oye, que es muy arrogante y muy mal compañero.pic.twitter.com/h7xs2BqQpE — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) August 19, 2025

De esta manera, ‘CR7’ dejó de hacer su gol oficial número 100 con la camiseta de este club para asegurarlo con su compatriota.

Lo particular es que la acción debió ser revisada por los oficiales del VAR para descartar posiciones adelantadas, motivo por el que su convalidación se tardó algunos instantes.

Sin embargo, cuando se señaló que la anotación era legal, Ronaldo explotó de alegría, como pocas veces se le había visto, incluso delante del francés Karim Benzema, referente de Al-Ittihad y excompañero de Cristiano en el Real Madrid de España.

Su desenfreno fue tal que las imágenes de su reacción se volvieron virales rápidamente.

Nunca veremos a nadie igual enserio. Celebrando un gol de Joao Félix (asistencia de el) como loco. 40 años y ya ganó TODO.



Cristiano Ronaldo es inigualable, su pasión por el fútbol es admirable. 🐐 pic.twitter.com/ZmWV8zrBFu — MT2 (@madrid_total2) August 19, 2025

Y aunque muchos se preguntan los motivos que llevaron al astro a no anotar y celebrar de esta manera, la explicación pasaría por el afán que Ronaldo tiene de ser campeón con su actual club, en el que lleva 2 años sin títulos. En ese sentido, aceptó renovar con la condición de estar al frente de la confección de la nueva nómina para garantizar así el regreso de las copas, ya que Al Nassr no gana un título oficial desde hace 5 años.

El otro finalista saldrá del choque entre Al-Alhi y Al-Qadisiya, programado para el miércoles 20 de agosto.