Carlos Andrés Gómez, presentado en Vasco da Gama y usará un dorsal mítico en el club

El fútbol brasileño no para de llenarse de futbolistas colombianos, y en las últimas horas de este martes 19 de agosto, fue anunciado un nuevo 'cafetero' que espera seguir con la estela de sus compatriotas en la nación del 'jogo bonito'. Así las cosas, Carlos Andrés Gómez, con pasado en Millonarios, fue oficializado en el Vasco da Gama.

A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, el 'gigante de colina' le dio al bienvenida al joven extremo, que luego lució muy sonrientes en las fotografías. Gómez reveló el por qué decidió fichar por Vasco da Gama; retornar al fútbol sudamericano.

Carlos Andrés Gómez fue presentado como nuevo jugador del Vasco da Gama. X de @VascodaGama

"Porque es un club muy grande que representa la libertad. También es un club que tiene unos fans que son muy fieles, que lo siguen a todo lado a donde van a jugar y también porque hablé mucho con el director técnico y me convenció y pienso que me va a ayudar mucho futbolísticamente", precisó de entrada Gómez en charla con los medios oficiales del club.

Publicidad

A continuación, el exjugador del Stade de Rennes francés se refirió a cuáles son sus cualidades dentro del campo de juego; prometió entrega y coraje.

"Mis características es que soy un jugador muy rápido, habilidoso con el balón, tengo goles con ambas piernas, mucho coraje puede aportar al equipo y mucha fuerza", añadió el deportista de nuestro país.

Publicidad

A su vez, Carlos Andrés se refirió al número de dorsal que llevará en su espalda, el número 11. Número que en el pasado tuvieron grandes figuras en Vasco da Gama como el mítico Romario.

"Siempre me ha gustado desde pequeño y sé la responsabilidad que tiene en este club porque lo han tenido jugadores muy grandes como Romario o Coutinho y eso me genera más responsabilidad a la hora de elegirlo" , sostuvo el futbolista de 22 años.

Por último, le envió un contundente mensaje para la hinchada, "que nos sigan apoyando, que sigan fiel y confiando en Dios".