Amenazas en contra de hinchas de Nacional, en la previa del partido contra Sao Paulo; "Narconal"

La nómina de Atlético Nacional viajó con tiempo de antelación a Brasil, en donde este martes se enfrentará con Sao Paulo, en el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores 2025. En la ida, jugada en el estadio Atanasio Girardot, el marcador terminó con un empate 0-0 y ahora los dirigidos por Javier Gandolfi deberán buscar su permanencia en el importante torneo que organiza la Conmebol en calidad de visitantes.

Hay que recordar que en el Atanasio se presentaron incidentes y peleas entre los seguidores locales y algunos de sus pares de los brasileños que viajaron hasta Colombia. Y en las últimas horas, en varias cuentas de 'X', aparecieron algunos panfletos amenazantes en contra de los aficionados de los 'verdolagas', en el mismo día del compromiso.

"Narconal, racista. ¡El Morumbí te mata!"; "las piedras que vos tiraste, van a volver", "Narconal, racista y cobarde", fueron algunas de los duros mensajes que se leyeron. Esto ha generado reacciones y comentarios de todo tipo en la misma red social.

Se espera que no se vayan a presentar enfrentamientos y hechos violentos en el escenario deportivo en el que Sao Paulo es local, porque de entrada el ambiente se encuentra candente.

Nacional visita a Sao Paulo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. AFP

Hinchas de Nacional dijeron presente en Sao Paulo

Cabe destacar que en la noche del lunes pasado se realizó el acostumbrado banderazo de apoyo de los hinchas de Nacional al plantel que dirige el profesor Gandolfi, en el lugar de concentración en Brasil.

Así se escucharon las particulares arengas, los vítores y las ovaciones para los jugadores que viajaron en la búsqueda de la clasificación. Además sonaron los estallidos de la pólvora y la pirotecnia no faltó, según los videos que los mismos fans del equipo antioqueño pusieron a rodar en redes sociales.

La probable titular de Nacional para enfrentar a Sao Paulo

Estos serían los once titulares de Nacional para el enfrentamiento con Sao Paulo: David Ospina; Andrés Felipe Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Zapata, Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Alfredo Morelos.

Clima de guerra contra los hinchas de Nacional en Sao Paulo pic.twitter.com/s0XF5x5flC — Gente, Pasión y Fútbol (@gpyfutbol) August 19, 2025