Gol Caracol  / Amenazas en contra de hinchas de Nacional, en la previa del partido contra Sao Paulo; "Narconal"

Nacional se juega su futuro en la Copa Libertadores 2025 este martes visitando al equipo de Hernán Crespo y a horas del duelo circularon panfletos en redes sociales.

Atlético Nacional se juega contra Sao Paulo el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
X de Nacional y captura de redes sociales
Por: Daniel Parra Cuenca
|
Actualizado: agosto 19, 2025 11:58 a. m.