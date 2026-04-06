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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 1; joven promesa sorprendió

Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 1; joven promesa sorprendió

La contrarreloj individual en la Vuelta al País Vasco dejó una victoria sorpresiva, mientras que algunos favoritos cedieron tiempo. Harold Tejada fue el mejor colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Paul Seixas, ciclista francés, líder de la Vuelta al País Vasco.
Paul Seixas, ciclista francés, líder de la Vuelta al País Vasco.
AFP.

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