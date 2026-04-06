Clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 1; joven promesa sorprendió

Paul Seixas sigue sorprendiendo en el ciclismo profesional por su progresión y el alto nivel que ha mostrado a sus 19 años. Este lunes dio una nueva exhibición y se quedó con la victoria en la etapa 1 de la Vuelta al País Vasco, convirtiéndose en el primer líder de la competencia española.

El francés, que integra la escuadra Decathlon CMA CGM Team, fue el más rápido en los 13,8 kilómetros disputados en la ciudad de Bilbao, tras registrar un tiempo de 17 minutos y 9 segundos, con un promedio de 48,2 km/h, en un recorrido exigente y con algunos repechos.

Seixas superó por 23 segundos a su compatriota Kévin Vauquelin y por 27 segundos al austriaco Felix Großschartner. Por su parte, Isaac del Toro, quien partía como uno de los principales favoritos, perdió 51 segundos, situación similar a la de Juan Ayuso, que cedió 1 minuto y 16 segundos.

En cuanto a los corredores colombianos, el mejor del día fue el huilense Harold Tejada, quien ocupó la casilla 17, a 55 segundos de Seixas. Sergio Higuita perdió 1 minuto y 50 segundos (79°), Brandon Rivera cedió 1 minuto y 56 segundos (86°), mientras que Juan Guillermo Martínez llegó a 2 minutos y 57 segundos (140°).



Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, ganó la etapa 6 de la París Niza 2026 AFP

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Así quedó la clasificación general de la Vuelta al País Vasco, tras la etapa 1:



Puesto Ciclista Equipo Tiempo 1 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 17:09 2 Kévin Vauquelin INEOS Grenadiers 0:23 3 Felix Großschartner UAE Team Emirates - XRG 0:27 4 Primož Roglič Red Bull - BORA - hansgrohe 0:28 5 Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 0:29 6 Florian Lipowitz Red Bull - BORA - hansgrohe 0:33 7 Andrew August INEOS Grenadiers 0:40 8 Brandon McNulty UAE Team Emirates - XRG 0:43 9 Mattias Skjelmose Lidl - Trek 0:45 10 Michael Leonard EF Education - EasyPost 0:46 17 Harold Tejada XDS Astana Team 0:55 79 Sergio Higuita XDS Astana Team 1:50 86 Brandon Smith Rivera INEOS Grenadiers 1:56 140 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 2:57

Este martes, los corredores tendrán su primer acercamiento con la alta montaña, en una jornada de 164.9 kilómetros entre Pamplona-Iruña y Lekunberri, que contará con cuatro puertos de montaña; el último de ellos será el más exigente, a más de 20 kilómetros de la meta. San Miguel de Aralar definirá, seguramente, al vencedor de la jornada.