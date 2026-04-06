Mal momento de Marino Hinestroza, tema en Argentina; “temprano para saber si Boca esquivó una bala”

Marino Hinestroza no la pasa bien en Brasil con el Vasco da Gama, costándole su adaptación en el fútbol internacional luego de un brillante paso por Atlético Nacional. Sumado a eso, hace algunas horas su director técnico lo dejó expuesto públicamente a él, y a sus compatriotas colombianos que juegan en el equipo de Río de Janeiro, algo que no solo ha tenido repercusión en nuestro país, sino también en Argentina.

"Trato de que tomen mejores decisiones cerca del área rival. Los futbolistas colombianos cometen muchos errores, no puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana", fueron las palabras de Renato Gaucho que causaron opiniones.



En Argentina hablan de Marino Hinestroza

Sobre el atacante colombiano recuerdan que "estuvo cerca de Boca Juniors", y que actualmente "fue destrozado por Renato Gaúcho", ante el bajo nivel que ha tenido en Brasil con la camiseta del Vasco da Gama, cuadro que le ganó el pulso a los 'xeneizes' pagando 6 millones de dólares para ficharlo.

El medio 'TyC Sports' señaló este lunes que "en Brasil, el rendimiento de Marino no está siendo el esperado y el entrenador del cuadro carioca habló sobre su rendimiento en conferencia de prensa". Además, se refirieron a los números que tiene actualmente el vallecaucano en el conjunto de Río de Janeiro, ya que "jugó solamente 247 minutos repartidos en diez encuentros con el Gigante da Colina desde su llegada. No logró marcar ningún gol ni tampoco repartir ninguna asistencia, e incluso su equipo ganó únicamente dos veces con él en la cancha".

Marino Hinestroza, futbolista colombiano en Brasil - Foto: Vasco da Gama

En Argentina no condenan aún a Marino y su fallido paso a Boca Juniors, ya que señalan que "la temporada recién comienza e Hinestroza todavía tiene tiempo para adaptarse", puntualizando en que "es temprano para vaticinar si Boca acabó esquivando una bala, aunque en primera instancia, con el Xeneize en levantada y a horas de debutar por Copa Libertadores, no parecen necesitar de los servicios del colombiano".



Por el momento, este martes, a las 5:00 p.m., el atacante de Vasco da Gama tendrá una nueva oportunidad cuando visite a Barracas Central, por la fecha 1 de la Copa Sudamericana 2026, en un encuentro en el que el elenco brasileño decidió cuidar a sus habituales titulares.