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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Mal momento de Marino Hinestroza, tema en Argentina; “temprano para saber si Boca esquivó una bala”

Mal momento de Marino Hinestroza, tema en Argentina; “temprano para saber si Boca esquivó una bala”

El atacante colombiano Marino Hinestroza recibió un duro llamado de atención de su técnico en Vasco da Gama, equipo que pagó 6 millones de dólares por él, ganándole el pulso a Boca Juniors.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Marino Hinestroza Vasco da Gama
Marino Hinestroza, futbolista colombiano del Vasco da Gama
AFP

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