Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 8; Isaac del Toro, campeón

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha proclamado vencedor final de la 78 edición del Tour Auvergne - Rhône-Alpes (ex Dauphiné) tras imponerse en solitario en la octava y última etapa disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison - Brison, de 120.1 km.

Del Toro (Ensenada, 22 años) atacó a 8,8 km de la cima y entró en meta celebrando su segunda y definitiva victoria con un tiempo de 3h.35.07, a una media de 33,5 km/hora.

La segunda plaza ha sido para el español Juan Ayuso, a 1 minuto, y la tercera para el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X).

El podio final queda compuesto por Del Toro, el australiano Luke Tuckwell y el español Juan Ayuso.



Del Toro sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, vencedor en 2025.

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Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes