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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 8; Isaac del Toro, campeón

Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 8; Isaac del Toro, campeón

Con una gran exhibición en el Plateau de Solaison - Brison, el mexicano Isaac del Toro se quedó con el título de la competencia. Ahora, buscará brillar en el Tour de Francia, junto a Tadej Pogacar.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Isaac del Toro, ciclista mexicano.
Isaac del Toro, ciclista mexicano.
AFP.

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha proclamado vencedor final de la 78 edición del Tour Auvergne - Rhône-Alpes (ex Dauphiné) tras imponerse en solitario en la octava y última etapa disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison - Brison, de 120.1 km.

Del Toro (Ensenada, 22 años) atacó a 8,8 km de la cima y entró en meta celebrando su segunda y definitiva victoria con un tiempo de 3h.35.07, a una media de 33,5 km/hora.

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La segunda plaza ha sido para el español Juan Ayuso, a 1 minuto, y la tercera para el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X).

El podio final queda compuesto por Del Toro, el australiano Luke Tuckwell y el español Juan Ayuso.

Del Toro sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, vencedor en 2025.

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Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes

PuestoCiclistaEquipoTiempo
1Isaac del ToroUAE Team Emirates - XRG29:35:05
2Luke TuckwellRed Bull - BORA - hansgrohe+0:54
3Juan AyusoLidl - Trek+1:17
4Matteo JorgensonTeam Visma | Lease a Bike+1:36
5Tobias Halland JohannessenUno-X Mobility+1:46
6Mattias SkjelmoseLidl - Trek+2:41
7Cian UijtdebroeksMovistar Team+3:11
8Cristián RodríguezXDS Astana Team+3:15
9José Félix ParraCaja Rural - Seguros RGA+6:25
10Guillaume MartinGroupama - FDJ United+7:21

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