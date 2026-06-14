Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 8; Isaac del Toro, campeón

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha proclamado vencedor final de la 78 edición del Tour Auvergne - Rhône-Alpes (ex Dauphiné) tras imponerse en solitario en la octava y última etapa disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison - Brison, de 120.1 km.
Del Toro (Ensenada, 22 años) atacó a 8,8 km de la cima y entró en meta celebrando su segunda y definitiva victoria con un tiempo de 3h.35.07, a una media de 33,5 km/hora.
La segunda plaza ha sido para el español Juan Ayuso, a 1 minuto, y la tercera para el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X).
El podio final queda compuesto por Del Toro, el australiano Luke Tuckwell y el español Juan Ayuso.
Del Toro sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, vencedor en 2025.
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Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes
|Puesto
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates - XRG
|29:35:05
|2
|Luke Tuckwell
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|+0:54
|3
|Juan Ayuso
|Lidl - Trek
|+1:17
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|+1:36
|5
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|+1:46
|6
|Mattias Skjelmose
|Lidl - Trek
|+2:41
|7
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|+3:11
|8
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|+3:15
|9
|José Félix Parra
|Caja Rural - Seguros RGA
|+6:25
|10
|Guillaume Martin
|Groupama - FDJ United
|+7:21