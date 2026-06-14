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Gol Caracol  / Alerta antes del Alemania vs. Curazao: fuerte tormenta amenaza el partido en Houston

Alerta antes del Alemania vs. Curazao: fuerte tormenta amenaza el partido en Houston

A tan solo minutos del partido entre Alemania y Curazao por el Mundial 2026, la ciudad de Houston atraviesa una fuerte tormenta que amenaza este importante compromiso.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Pantallazo de X a la afueras del estadio de Houston previo al juego Alemania vs. Curazao
Pantallazo de X a la afueras del estadio de Houston previo al juego Alemania vs. Curazao
Pantallazo X

Una tormenta de lluvia recibió este domingo a las selecciones de Alemania y Curazao, que comienzan su camino en el Mundial en Houston en un cruce entre los cuádruples campeones mundiales y un novato que disputa el torneo por primera vez en su historia.

Fue una mañana complicada en Houston, donde hubo una fuerte tormenta de lluvia que dificultó la llegada de miles de aficionados al NRG Stadium, la casa de los Houston Texans en la NFL.

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La selección de Alemania logró evitar problemas mayores y llegó al estadio a las 10.15, cuando la tormenta había terminado, y fue recibida por cánticos y aplausos de muchos aficionados teutones.

El equipo de Julian Nagelsmann llega a Estados Unidos decidido a relanzarse tras no pasar de la fase de grupos en las últimas dos ediciones.

Alemania vs Curazao en el Mundial 2026
Alemania vs Curazao en el Mundial 2026
AFP

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Las entradas para el partido salían de un precio mínimo de más de 500 dólares en la víspera del encuentro y las más caras superaban los 1.000 dólares.

Eso sí, no todos los aficionados presentes en el estadio compraron entradas en las plataformas de reventa en línea estadounidenses.

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Es el caso de Andreas y Flemming, padre e hijo que viajaron a Houston desde Hamburgo para seguir a su selección, tras ganar la lotería de FIFA en noviembre.

Tuvieron acceso a entradas por 150 dólares cada una, informaron a EFE los dos aficionados alemanes.

Curazao sale muy lejos de los favoritos, pero no le faltará apoyo en las gradas. Por el estadio se dejan ver miles de aficionados de la pequeña isla caribeña con camisetas azules y banderas de su país.

El del NRG Stadium, que tiene techo y que garantiza las mejores condiciones para competir, verá un duelo en el banquillo entre Nagelsmann, el técnico más joven de esta edición del Mundial, y Dick Advocaat, que se convertirá en el más mayor en dirigir un encuentro en una Copa del Mundo.

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Advocaat, de 78 años, batirá el récord del alemán Otto Rehhagel, que tenía 71 años cuando dirigió a Grecia en el Mundial de 2010.

El veterano preparador holandés tendrá un duelo con Nagelsmann, de 38 años, un niño prodigio del fútbol europeo que debutó al frente del Hoffenheim en 2016 cuando tan solo tenía 28.

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