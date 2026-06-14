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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras el tanto de Vinícius Jr

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras el tanto de Vinícius Jr

Vinícius anotó en la igualad 1-1 de Brasil frente a Marruecos e ingresó en la tabla de goleadores del Mundial 2026; aunque apenas la cita orbital comienza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Vinícius, figura de la Selección Brasil.
Vinícius, figura de la Selección Brasil.
Foto: AFP

El Mundial 2026 avanza poco a poco, dejando resultados inesperados para los fanáticos del fútbol a nivel global. De esos combinados que salió al 'ruedo' en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá fue la Selección Brasil que tuvo que batallar frente a una dura Marruecos. La 'canarinha' empató 1-1 y el gol fue convertido por su estrella, Vinícius Júnior.

El número '7' de la escuadra sudamericana logró vulnerar al arquero Bono a la altura del minuto 32, en partido de la primera jornada del grupo C que se disputó en el MetLife Stadium y con un gran marco de público en las gradas.

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Lo cierto es que con su gol anotado a Marruecos, 'Vini' ingresó en ese selecto grupo de los goleadores, aunque esto apenas comienza en Estados Unidos, México y Canadá. Los lugares en esta se mueven, por supuesto, vayan avanzando los partidos en cada zona.

"Creo que puedo mejorar y ayudar más a Brasil en ataque. Conseguí ayudar en defensa, donde todo el mundo hizo un trabajo impecable. Tenemos que mejorar y evolucionar. Vamos a necesitar jugar mejor", esas fueron las palabras del delantero del Real Madrid y de Brasil a la prensa, al finalizar el juego frente a Marruecos.

Recordemos que además de Brasil contra Marruecos, la jornada del sábado vio la acción de Catar frente a Suiza (1-1), Haití que perdió 1-0 con Escocia y Australia que dio el gran golpe frente a Turquía, al que venció 2-0.

Vinícius, figura de la Selección Brasil.
Vinícius, figura de la Selección Brasil.
Foto: AFP

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Tabla de goleadores del Mundial 2026, tras los partidos disputados el sábado por la segunda jornada:

2 goles: Foralin Balogun (Estados Unidos).

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1 gol: Embolo (Suiza), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Jimenez (México), Krejci (República Checa), Larin (Canadá), Lukic (Bosnia), Mauricio (Paraguay), McGinn (Escocia), Metcalfe (Australia), Oh (Corea del Sur), Quiñones (México), Reyna (Estados Unidos), Saibari (Marruecos), Vinícius Júnior (Brasil).

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