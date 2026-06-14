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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Es hermoso estar en el Mundial 2026 con Selección Colombia y representar a 55 millones de personas"

"Es hermoso estar en el Mundial 2026 con Selección Colombia y representar a 55 millones de personas"

La Selección Colombia se alista para su debut en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, el próximo 17 de junio, y en el interior del grupo se siente ese orgullo y deseo de representar bien al país.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Jaminton Campaz Selección Colombia
Jaminton Campaz con la Selección Colombia
AFP

"La verdad que muy agradecido, me siento contento, se disfruta estar acá, se viene un partido importante, que se va a definir en los pequeños detalles". Esas fueron las primeras palabras de Jaminton Campaz, quien fue uno de los jugadores de la Selección Colombia que atendió a los periodistas este domingo y a días de que se venga el debut en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, que será el miércoles 17 de junio, a las 9 de la noche.

Campaz se nota ilusionado y satisfecho por la posibilidad de estar con el seleccionado colombiano, en el máximo evento orbital y solamente espera las oportunidades que tenga de actuar de parte del entrenador Néstor Lorenzo.

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"Bueno, en lo personal el primer sueño es estar acá, es algo que hay que disfrutarlo, que sea algo lindo en lo personal y ojalá con un 'golcito'", agregó el actual jugador del Rosario Central, de Argentina.

Ya pensando en el partido contra los uzbekos, Campaz entregó la formula en pro de buscar debutar con pie derecho en el grupo K del Mundial. De esa manera afirmó que "la verdad es que creo que debemos estar tranquilos, entrar con la mayor seguridad a la canchas. Ustedes saben que como se entrena se juega y así lo vamos a hacer.

Uno de los temas que llamó la atención de parte del 'Bicho', remoquete con el que se conoce al delantero, fue esas ganas de dejar en alto los colores de nuestro país. "El Mundial es algo hermoso, hay que disfrutarlo, estamos representando a 55 millones de persona y hay que hacerlo de la mejor manera".

Jaminton Campaz, jugador de la Selección Colombia.
Jaminton Campaz, jugador de la Selección Colombia.
Foto: AFP

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Jaminton Campaz ha estado pendiente de las primeras fechas de la cita orbital y por eso remarcó algo que sabe hacer a la perfección en la cancha. "Todos los partidos se han definido con balones al espacio, entre defensas y laterales, con mucho juego por banda y la verdad que sería hermoso hacer un gol".

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