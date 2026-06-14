Willer Ditta; "en la Selección Colombia tenemos mucha ilusión y hambre de poder alcanzar la gloria"

Willer Ditta jugará en Estados Unidos, México y Canadá su primera cita mundialista. El oriundo de La Jagua de Ibirico está contento e ilusionado por hacer parte del plantel, que a partir del miércoles 17 de junio, defenderá los colores patrios en este magno evento del deporte.

El defensor, de 29 años, fue uno de los que habló este domingo con la prensa, dejando sus conceptos sobre cómo se alista la Selección Colombia de cara al estreno frente a Uzbekistán en el estadio Azteca, de la ciudad de México.

"Nos encontramos muy bien, preparándonos desde el día en que inició la concentración y en lo que va a ser el partido de Uzbekistán. Ya hemos tenido partidos amistosos, que han sido algo parecidos, el equipo está muy fuerte y unido y estamos esperando que llegue ese día", dijo de entrada el zaguero central del Cruz Azul de México.

Willer Ditta con la Selección Colombia. AFP.

Ditta fue consultado por la táctica que podría implementar Colombia frente al seleccionado uzbeco y cómo tener un poco más de juego.



"Sí, yo creo que va a ser un partido para tener mucha paciencia, donde hay que tener mucha movilidad y saber en qué momentos debemos de tener movilidad y en cuáles no. También hay que tener en cuenta las vigilancias en la defensa, para poder recuperar balones en zonas muy altas que nos den la oportunidad de estar mas cerca del arco rival, y hemos estado trabajando en ello", añadió Ditta.

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Otras declaraciones de Willer Ditta:

- ¿Cree que puede ser titular frente a Uzbekistán?

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"El profesor ya lo ha manifestado, y los 26 que hemos sido los elegidos para afrontar el Mundial estamos en óptimas condiciones para encarar cualquier situación y partido que se venga, ya después el entrenador puede mirar qué hacer".

¿Cómo esta el grupo para el debut en el Mundial?

"Muy bien, con muchísima tranquilidad. Creo que tenemos jugadores con mucha jerarquía y experiencia que nos han arropado muy bien. Y los que jugamos nuestro primer mundial, nos han arropado muy bien y tenemos mucha ilusión y hambre de poder alcanzar la gloria".