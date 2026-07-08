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El 'dardo' desde Marruecos hacia Lamine Yamal; "no conozco a ningún español que se llame como él"

En caso de que Marruecos y España avancen en sus cruces de cuartos de final, podrían verse en una posible semifinal del Mundial 2026. Lamine Yamal es el jugador 'apuntado'.

Por: EFE
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Lamine Yamal, figura de la Selección España.
Lamine Yamal, figura de la Selección España.
Fotografías de: AFP

En pleno Mundial y ante una posible semifinal entre España y Marruecos, el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, ha lanzado un dardo contra Lamine Yamal por su decisión de jugar con la 'Roja': "No conozco a ningún español que se llame Yamal", ha dicho.

El comentario se incluye en el documental "Inside: el ascenso del fútbol marroquí", producido por la revista francesa 'Onze Mondial' y que refleja el recorrido de la selección magrebí y la inversión del país en este deporte desde el Mundial de Catar 2022 hasta la actualidad.

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Lekjaa y el jugador Achraf Hakimi, capitán de los Leones del Atlas, aportan algunos de los testimonios centrales del documental, en el que el presidente de la FRMF habla sobre el reclutamiento de jugadores de doble nacionalidad que para Marruecos son "marroquíes en pleno derecho".

Se refirió en concreto a Lamine Yamal, la estrella del FC Barcelona, quien prefirió vestir la camiseta de la Selección de España que la de Marruecos, a pesar de que su padre es de origen marroquí. "¿Lamine Yamal? No conozco a ningún español que se llame Yamal" afirmó el presidente en referencia al nombre árabe del futbolista, nacido en Esplugues de Llobregat (Barcelona, noreste de España).

Lekjaa reconoce el esfuerzo que hizo la federación marroquí para convencer al 'azulgrana' de jugar con los Leones del Atlas, un proceso que incluyó reuniones en España y Marruecos con los padres del futbolista. No obstante, matizó que respeta la decisión del jugador de la selección española y añadió que nunca se han opuesto a su elección y que su "trato hacia él y su familia no ha cambiado".

Lamine Yamal
Lamine Yamal, jugador de la Selección de España en el Mundial 2026
AFP

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Además, mencionó la estrecha relación de los Yamal con el país magrebí, donde suelen visitar a su familia en las provincias del norte, y aclaró que "es su tierra natal" y que "siempre son bienvenidos". "Nuestra historia y nuestra civilización nos llenan de orgullo, y nos hacen sentir aún más orgullosos cuando, efectivamente, la nación marroquí contribuye al éxito de una selección nacional amiga y vecina como España", concluyó Lekjaa.

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