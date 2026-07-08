Amargura y llanto de la hija de James Rodríguez, luego de eliminación de Colombia del Mundial 2026

Una vez más, la Selección Colombia le dijo adiós a un Mundial por la vía de los penaltis. James Rodríguez, Luis Díaz y compañía vieron frustradas la posibilidad de avanzar a los cuartos de final en la cita orbital en tierras norteamericanas; el sueño fue concluido por Suiza que estuvo más certera desde el punto blanco, en el juego efectuado en el BC Place, en Vancouver, Canadá.

Con el paso de las horas, han salido a la luz las reacciones en el entorno de la 'tricolor'. De las más sentidas fue la de Salomé Rodríguez Ospina, hija del '10' y capitán de la 'tricolor'. La primógenita del talentoso cucuteño no pudo ocultar las lágrimas, tras la eliminación del combinado de nuestro país de la Copa del Mundo 2026.

Fue a través de una publicación en redes sociales por parte de Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez y hermana de David Ospina, que se conoció el sentir de Salomé. El llanto fue más que evidente.

La empresaria compartió una captura de pantalla de una videollamada con su hija, y en la misma, denotaron las lágrimas de la adolescente. "Te amo, mi amor", escribió Daniela en la publicación que 'colgó' como historia en la red social de 'Instagram'.



¡El sentimiento de todo un país! 🥺🇨🇴



Daniela Ospina conmovió en las redes sociales al compartir la reacción de su hija, Salomé Rodríguez, tras el reciente partido de la Selección Colombia. 💔 pic.twitter.com/9HlHEDNeE1 — Rastreando famosos (@RastreandoF) July 8, 2026

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¿Qué dijeron en la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial 2026?

¿Qué faltó? "Puntería", dijo Néstor Lorenzo, entrenador de la 'tricolor', al término del compromiso frente a Suiza.

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"Lo del gol nos ha sucedido bastante en determinados momentos. Me acuerdo los partidos previos a la última fecha de eliminatoria sudamericana, cuando nos tocaba Bolivia y Venezuela, veníamos también con falta de gol, con llegada, pero sin gol", agregó el técnico de Colombia en su charla con la prensa.

"A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones", pero "no convertir se paga", terminó por decir Lorenzo.

