"Mis condolencias a todos los que odian a Messi y a los seguidores de Cristiano Ronaldo"

La jornada del martes anterior en el Mundial 2026 marcó la clasificación de las dos últimas selecciones a los cuartos de final, siendo una de ellas Argentina, vigente campeona. La 'albiceleste', capitaneada por Lionel Messi, dejó en el camino a una dura escuadra de Egipto; en un duelo que concluyó 3-2 para los sudamericanos.

En dicho compromiso frente a los 'faraones', Messi marcó la pauta con un nuevo golazo, que sirvió para igualar el tablero a dos en el minuto 83; anotación que le dio vida al combinado entrenado por Lionel Scaloni. Lo cierto, es que tras una nueva brillante actuación del '10' en la Copa del Mundo en tierras norteamericanas, se levó toda clase de elogios.

Uno de los que pronunció palabras de enaltecimiento por el desempeño de Messi fue Zlatan Ibrahimovic. El sueco destacó el 'hambre' de ir siempre por más del exBarcelona y París Saint-Germain.

"Messi fue una bestia. Nadie podía pararlo. No paraba. Este es el Messi que conozco, el Messi que siempre hemos visto y el que seguimos viendo. No lo olviden: ya ganó un Mundial. Messi ha ganado innumerables premios, Balones de Oro, de todo. Basta con ver su palmarés, pura perfección. Y aun así, sigue con hambre de más", dijo en primera instancia Ibrahimovic, quien es comentarista de la cadena 'Fox', y que replican en la web de 'Mundo Deportivo'.



Lionel Messi con Argentina AFP

Publicidad

Pero ahí no paró el análisis del exinternacional con Suecia, ya que a continuación le 'echó una puya' a los fanáticos de Cristiano Ronaldo, quien quedó eliminado con Portugal en los octavos de final por España.

"Mis condolencias a todos los que odian a Messi y a todos los seguidores de Ronaldo que pensaron que podían reírse esta noche", expresó el exMilan y Barcelona con un tinte de cinismo. Y agregó: "Con un 0-2 en contra ya estaban celebrando la victoria, pero entonces Messi le recordó al mundo por qué un partido de fútbol no termina hasta que suena el pitazo final. Ahora, se van a la cama con dolor y lágrimas, mientras Argentina está en cuartos de final. Eso es fútbol, eso es algo grandioso".

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi con la Selección Argentina?

Agentina vs. Suiza

Día: sábado 11 de julio.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia)

Estadio: Arrowhead Stadium, en Kansas.

Transmisión: Gol Caracol y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com