Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 8; Merlier dominó el sprint

El belga Tim Merlier se consagró como el 'sprinter' más fuerte de este Tour de Francia al firmar este sábado en Bergerac su segunda victoria consecutiva, la quinta de su carrera, por delante del eritreo Birman Girmay y del neerlandés Olav Kooij.

No hay cambios en la clasificación general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar por delante del danés Jonas Vingegaard y del mexicano Isaac del Toro.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 8