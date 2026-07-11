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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 8; Merlier dominó el sprint

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 8; Merlier dominó el sprint

En la llegada a Bergerac, el belga Tim Merlier fue el más rápido del día y se quedó con el triunfo de la etapa 8 del Tour de Francia. La clasificación general no tuvo mayores cambios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Tim Merlier, ganador de la etapa 8 del Tour de Francia.
Tim Merlier, ganador de la etapa 8 del Tour de Francia.
AFP.

El belga Tim Merlier se consagró como el 'sprinter' más fuerte de este Tour de Francia al firmar este sábado en Bergerac su segunda victoria consecutiva, la quinta de su carrera, por delante del eritreo Birman Girmay y del neerlandés Olav Kooij.

No hay cambios en la clasificación general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar por delante del danés Jonas Vingegaard y del mexicano Isaac del Toro.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 8

RankingRiderTeamTime
1POGAČAR TadejUAE Team Emirates - XRG28:49:07
2VINGEGAARD JonasTeam Visma | Lease a Bike2:42
3DEL TORO IsaacUAE Team Emirates - XRG3:27
4EVENEPOEL RemcoRed Bull - BORA - hansgrohe3:30
5AYUSO JuanLidl - Trek3:34
6SEIXAS PaulDecathlon CMA CGM Team3:55
7LIPOWITZ FlorianRed Bull - BORA - hansgrohe4:00
8MARTÍNEZ LennyBahrain - Victorious4:21
9SKJELMOSE MattiasLidl - Trek4:57
10VACEK MathiasLidl - Trek7:10
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