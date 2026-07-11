Richard Ríos y un mensaje tras Mundial 2026 con Selección Colombia; "nos duele"

La Selección Colombia se disolvió hace unas 48 horas, después de la participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, del que fue eliminada en octavos de final a manos de Suiza, que ganó en la definición por penaltis por un 4-3. Esto significó un duro golpe para los jugadores dirigidos por Néstor Lorenzo, que tenían fe en marcar historia.

Y con el pasar de las horas, varios de los jugadores del seleccionado colombiano se han expresado en las redes sociales y han dejado sus mensajes. El último de ellos fue Richard Ríos, quien estuvo de suplente y que ingresó en los segundos tiempos como una alternativa de recambio usada por Lorenzo.

En su cuenta de Instagram, el antioqueño dejó de manifiesto su agradecimiento con los aficionados de nuestro país, que estuvieron acompañando en la cita mundialista y también a los que a la distancia apoyaron en los partidos.



Richard Ríos; jugador de la Selección Colombia AFP

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"No era el final que soñábamos, y duele. Pero por encima de todo, solo quiero decir: gracias, Colombia", se leyó de entrada en el mensaje de Ríos Montoya.

A continuación, el volante del Benfica portugués añadió: "Gracias por creer, por cada mensaje, por cada oración y por acompañarnos en cada paso. Escuchar nuestro himno en un Mundial erizaba la piel, y aunque estábamos a miles de kilómetros de casa, ustedes hicieron que se sintiera como si fuéramos locales . Ese cariño y ese apoyo son algo que nunca vamos a olvidar".

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A su vez, el número '6' de la Selección Colombia le dedicó algunas palabras al Todopoderoso. "Seguiremos dando gracias a Dios en la victoria y también en la derrota, porque Él merece toda la honra y toda la gloria en todo momento".

Y por último el centrocampista antioqueño dijo en su mensaje en 'Instagram': "Gracias por caminar con nosotros. Siempre será un orgullo defender estos colores".

Más reacciones de los jugadores de la Selección Colombia

Por su parte, Daniel Muñoz sostuvo lo siguiente también en su perfil de Instagram: "Difícil de asimilar lo que pudo ser y no fue, pero cada uno de nosotros estamos tranquilos por que lo dimos todo, porque no nos ahorramos nada, porque esta familia cayó infinidad de veces y nos levantamos aún más fuertes; y si me preguntan: ¿qué pasó? o decimos, otra vez pasó lo mismo de siempre, muy bien, pero al final nada de nada; les quiero decir una cosa: y es que esto nos duele como un berraco y más no poder seguir en la pelea, apagarse el sueño de todo un país, y de nuevo quedarnos con las manos vacías es desgarrador".