Luto en el Mundial 2026; murió futbolista que jugó tres partidos de la fase de grupos

El centrocampista Jayden Adams, que representó a Sudáfrica en el Mundial 2026, falleció el sábado a los 25 años, según informó el Ministro de deportes sudafricano, Gayton McKenzie.

"Con profunda conmoción y gran pesar, recibió la noticia del fallecimiento de Jayden Adams", declaró McKenzie en un comunicado.

El ministro de la nación africana no reveló la causa de la muerte de Adams.

"El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes", añadió Gayton McKenzie.



Jayden Adams jugó con Sudáfrica el Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

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A su vez, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) también rindió homenaje, declarando en la red social de 'X': "El fútbol ha perdido a uno de los suyos".

La policía informó que abrió una investigación tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años en una vivienda de Schotschekloof, un suburbio del centro de Ciudad del Cabo, este sábado por la mañana.

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"Se están investigando las circunstancias de este incidente", declaró a la 'AFP' FC van Wyk, portavoz de la policía de la provincia del Cabo Occidental.

Más detalles de Jayden Adams

El jugador disputó los tres partidos de la fase de grupos de Sudáfrica en el Mundial, donde los 'bafana bafana' alcanzaron los dieciseisavos de final por primera vez, pero no participó en la derrota frente a Canadá en la fase eliminatoria.

También formó parte de la selección sudafricana que obtuvo el tercer puesto en la Copa Africana de Naciones 2024 en Costa de Marfil.

Nacido en Ciudad del Cabo, Adams se formó en la cantera del Stellenbosch FC y se convirtió en el primer canterano del club en firmar un contrato profesional en agosto de 2020.

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Disputó 139 partidos con el equipo de Ciudad del Cabo y contribuyó a que ganaran la Carling Knockout en 2023, antes de unirse al Mamelodi Sundowns en enero de 2025.

En el Sundowns, el centrocampista sumó un título de la Premiership y una Liga de Campeones de la CAF a su palmarés.

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Su muerte se produce menos de un mes después del fallecimiento de su abuela, en la víspera del partido de Sudáfrica contra la República Checa, correspondiente al Grupo A, en el Estadio Atlanta.

"Jayden fue titular en el partido contra la República Checa y lo dio todo, a pesar del dolor por la pérdida de su abuela", declaró entonces la Asociación Sudafricana de Fútbol.