En River Plate le pusieron fecha de llegada a Juan Fernando Quintero; a definir su futuro

Momentos de tensión, expectativa e incertidumbre se viven durante las últimas horas en territorio argentino, respecto a lo que será el futuro de Juan Fernando Quintero con River Plate.

Y es que, el futbolista paisa, quien habría dejado la puerta abierta finalizando el primer semestre, antes de unirse a la Selección Colombia para jugar el Mundial 2026; ahora recibió un contundente mensaje de su entrenador en el conjunto ‘millonario’.

“Juan Fernando Quintero se tiene que presentar el jueves”, fueron las palabras de Eduardo Coudet el pasado viernes, en rueda de prensa; después de perder por 1-3 contra Aldosivi en condición de local, por el duelo correspondiente a los Play-Off de la Copa Argentina.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, en un partido de River Plate AFP

Evidentemente, ante la derrota por el certamen local, que implica un difícil inicio en este segundo semestre del año para el equipo ‘millonario’; las críticas y cuestionamientos no hicieron falta hacia el estratega de la ‘banda cruzada’.



Y justamente, siendo este uno de los temas que más repercusión y expectativa ha generado en el último tiempo; a Coudet le preguntaron por el antioqueño, quien habría puesto en duda su continuidad dentro del club, además de tener presuntas diferencias futbolísticas con el entrenador argentino.

Publicidad

Solo basta recordar lo que fue la gran final de Liga hace varias semanas, cuando ‘Juanfer’ ingresó pasados los 85 minutos de partido, con el objetivo de tratar de evitar la derrota contra Belgrano.

Sin embargo, lo cierto es que ahora será el mismo Juan Fernando Quintero quien deba solucionar y definir su futuro profesional en los próximos días. Sin embargo, mientras eso sucede, el equipo ‘millonario’ lo espera el próximo jueves, para que se integre a los entrenamientos y se ponga a disposición del DT.

Publicidad

¡Hay ‘coqueteos’ desde Europa!

“ATENCIÓN, el Cagliari de Italia está interesado en ‘Juanfer’. Y no descarto que aparezca una oferta pronto. Ahí juega su compatriota Yerry Mina”, fue la información que dio hace un par de días el periodista Sebastián Srur, en sus redes sociales, dejando claro que al volante lo buscan desde territorio italiano.

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la final contra Belgrano por la Liga Argentina Getty Images

Sin embargo, por ahora habrá que ver qué pasa con el ‘cafetero’ en su regreso al ‘millonario’. Ahora, el mediocampista disfruta de su periodo de vacaciones y, hasta el momento, no existe una oferta oficial del conjunto italiano para iniciar conversaciones con River Plate por una eventual transferencia.

Lo cierto es que el panorama del colombiano podría cambiar en las próximas semanas. Las diferencias que habría tenido con el entrenador Eduardo Coudet, sumadas al interés de regresar al fútbol europeo, alimentan la posibilidad de que su segundo ciclo con River Plate esté muy cerca de llegar a su fin.