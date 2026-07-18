Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Tormenta eléctrica obligó a cancelar el entrenamiento de España, previo a la final del Mudial 2026

Tormenta eléctrica obligó a cancelar el entrenamiento de España, previo a la final del Mudial 2026

New York vive uno de los días más lluviosos y difíciles de todo el Mundial, a 24 horas de disputarse la gran final entre Argentina y España. El panorama pone a pensar a más de uno.

Por: EFE
Actualizado: 18 de jul, 2026
Comparta en:
Cancelado entrenamiento de España
Cancelado entrenamiento de España
AFP

El entrenamiento de España en la víspera de la final del Mundial fue cancelado debido a tormentas eléctricas que se iniciaron instantes antes de dar comienzo la sesión en Nueva Jersey.

Por ello, los jugadores de la selección española llevaron a cabo una sesión de activación en el gimnasio de la Melanie Lane Training Ground de New Jersey.

Luis de la Fuente España
Gol Caracol

Quién es Luis de la Fuente, técnico de España que sueña con el título del Mundial 2026

Yerry Mina, festejando anotación con el Cagliari, en la Serie A de Italia.
Colombianos en el exterior

Yerry Mina se hace esperar en Cagliari, después del Mundial 2026; unos días más de vacaciones

En primera instancia, el entrenamiento fue aplazado minutos antes de su hora de comienzo, a las 11:00 horas locales (+4 GMT), con los medios de comunicación esperando la salida de los jugadores al campo de entrenamiento.

“El protocolo indica que el entrenamiento sobre el césped se podrá iniciar 30 minutos después del último trueno”, informó la organización.

Así fue la formación de España en la semifinal del Mundial 2026 contra Francia.
Así fue la formación de España en la semifinal del Mundial 2026 contra Francia.
Foto: AFP

Publicidad

La previsión meteorológica indicaba una 'ventana' para que los futbolistas salieran al terreno de juego durante 45 minutos, desde las 12:15 locales, pero, finalmente, las tormentas empeoraron y el entrenamiento de España fue suspendido.

Un contratiempo para la selección española el día antes de la final, que no corre peligro ya que no se prevén tormentas el domingo en el estado de Nueva Jersey, donde se ubica el MetLife Stadium que acogerá el duelo entre España y Argentina.

Cristiano Ronaldo con Portugal
Gol Caracol

Acá las 23 decepciones del Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo y Neymar en lista; ¿hay colombianos?

Lamine Yamal y Lionel Messi son dos de las principales figuras a seguir, en la final del Mundial.
Gol Caracol

¿Qué plantilla vale más en la final Argentina vs. España, en el Mundial 2026?

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección España

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad