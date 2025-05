Egan Bernal, desconcertado por insólita estrategia del UAE en el Giro: "Fue extraño"

Egan Bernalfue uno de los grandes protagonistas de la etapa 15 del Giro de Italia2025, disputada con doble ascenso al temido Monte Grappa y final en Asiago. El colombiano del Ineos Grenadiers se mostró combativo en los momentos decisivos de la jornada, lanzó un ataque importante en la última subida y demostró que está en condiciones de volver a luchar con los mejores en una gran vuelta.

Después de cruzar la meta, Bernal habló con los medios y reconoció que sus sensaciones al inicio del día no eran las mejores. “No me estaba sintiendo bien en la mañana, no sabía si iba a poder hacer algo bueno en la jornada. Al principio estuvo bien, iba llano el ascenso, estuvimos conservadores y luego decidimos movernos, no tenemos nada que perder”, explicó con sinceridad.

Pese a las dudas iniciales, el ciclista zipaquireño terminó disfrutando el reto. “No sé cómo expresarlo mejor, fue divertido, un día bueno”, resumió con una sonrisa, reflejando la satisfacción de haber sido protagonista en una jornada exigente.

Bernal detalló también cómo se dio la ofensiva que lanzó en el último paso por el Monte Grappa, acompañado por Isaac del Toro, Richard Carapaz y Thymen Arensman: “Yo solo quería ir a tope en Monte Grappa. El equipo estaba muy bien, yo sabía que, si Richard estaba bien, él iba apoyar ese ataque. Hicimos la colaboración. Estábamos bajando rápido y estaba asustado en esa bajada. No sé qué le pasó a Roglic. No sabía que iba a perder tanto tiempo. Hicimos bien en intentarlo, somos el equipo INEOS Grenadiers”.

Egan Bernal en la etapa 15 del Giro de Italia 2025. AFP.

Con emoción, recordó lo difícil que fue volver a competir en este nivel después de las lesiones: “Estuve rodando muchos meses con el dolor en la espalda, eso es horrible. Después de la cirugía he estado disfrutando sobre la bicicleta. Es la primera grande en la que me siento libre de ese dolor y por fin puedo dejar huella en la carrera. Tengo que agradecer al equipo por ayudarme a recuperar”.

Al ser consultado por la decisión del UAE Team Emirates de perseguir al propio Isaac del Toro, su líder de etapa, Bernal respondió con asombro: “Nos afectó sí porque podíamos haber llegado a la fuga de 30 corredores donde quizás se hubiera encontrado algo de colaboración. La verdad no tengo ni idea porque lo hicieron, es extraño, tendrá sus razones”.

Finalmente, reveló qué le dijo Juan Ayuso al terminar la jornada: “En el Monte Grappa había una bajada y dijimos que nos íbamos a poner a tirar después de esa zona de 'descanso', pero justo allí se le dañó la bicicleta. Esperamos que la pudiera cambiar y luego arrancamos. Entonces me estaba agradeciendo”.