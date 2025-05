Candidato a ganar el Giro de Italia 2025 se retiró y no salió en la etapa 15

La jornada 15 del Giro de Italia2025 pintaba para tener muchas emociones gracias a los puertos de montaña, sin embargo, antes de salir a rodar se confirmó una mala noticia, justamente para un corredor con grandes cualidades para escalar y que se presentaba como la carta fuerte de su equipo para luchar por el título.

Se trata del italiano Giulio Ciccone, quien era el capo de escuadra del Lidl Trek, equipo que ha sido protagonista de momento con el esprinter Mads Pedersen que ya lleva cuatro victorias en esta edición de la corsa rosa.

Giulio Ciccone, corredor italiano. AFP.

"Giulio Ciccone se estrelló durante las últimas etapas de la Etapa 14 cuando la carrera ingresaba a un circuito local. Pudo terminar la etapa, pero luego fue llevado al hospital local donde se le realizaron exámenes de ultrasonido y radiografías. Los exámenes confirmaron que Ciccone había sufrido un hematoma importante en el músculo vasto lateral del cuádriceps derecho, así como una pequeña lesión muscular en la fascia. Sus lesiones son tales que no podrá seguir compitiendo en el Giro de Italia. No se requiere cirugía, pero Ciccone requerirá un período de descanso de alrededor de dos semanas", se lee en el comunicado del equipo en las redes sociales.

Cómo era de esperarse, el italiano está muy afectado por no poder competir y la escuadra compartió las sensaciones del corredor. "No tengo palabras. Intenté luchar para terminar la etapa porque esperaba que las revisiones del hospital mostraran que no estaba tan mal y que pudiera recuperarme y luchar por una etapa, pero entendí enseguida que era algo importante porque el dolor era demasiado, y ahora sabemos por qué. Me duele dejar el giro así, sobre todo con las subidas que quedan por venir y las grandes sensaciones en el equipo, además de dejar la buena posición que tenía en la general. Ahora necesito tiempo para recuperarme y ya veremos lo que queda de temporada", remarcó Ciccone.