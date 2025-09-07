Espectador provocó caída en la Vuelta a España; Javier Romo fue el gran afectado

La Vuelta a España 2025 continúa marcada por protestas de activistas propalestinos, que han buscado dar visibilidad a su causa durante el desarrollo de las etapas. La situación ha generado desórdenes, al punto de que en una de las fracciones anteriores no se declaró ganador por el caos en la línea de meta.

Este domingo, en la jornada con final en Monforte de Lemos, se presentó un nuevo incidente. A 60 kilómetros de la meta, un espectador que permanecía oculto en la orilla de la carretera saltó para intentar interrumpir el paso del pelotón.

Aunque cayó al suelo antes de cumplir su objetivo, los ciclistas debieron modificar su trazado y, en medio de la maniobra, el español Javier Romo (Movistar) perdió el equilibrio y terminó en el suelo junto a un corredor del Alpecin.

Romo fue atendido por el departamento médico de carrera y pudo reanudar la competencia, aunque con laceraciones en la pierna derecha y la espalda.