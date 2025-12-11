Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Teófilo Gutiérrez, a 180 minutos de cumplir la promesa que hizo al regresar a Junior

Teófilo Gutiérrez, a 180 minutos de cumplir la promesa que hizo al regresar a Junior

El conjunto ‘tiburón’ se medirá con Tolima en la final de la Liga BetPlay II-2025, con el objetivo de lograr la estrella 11 en su escudo y con ‘Teo’ Gutiérrez entre sus filas.

Por: Javier García
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Teófilo Gutiérrez, jugador del Junior de Barranquilla
Teófilo Gutiérrez, jugador del Junior de Barranquilla
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad