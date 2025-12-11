Teófilo Gutiérrez, a 180 minutos de cumplir la promesa que hizo al regresar a Junior

Junior de Barranquilla disputará la final de la Liga BetPlay II-2025 frente al Deportes Tolima, rival al que deberá vencer si quiere bordar la estrella número 11 en su escudo.

Los dirigidos por Alfredo Arias aseguraron su clasificación tras superar el grupo A de los cuadrangulares semifinales del rentado local con 11 puntos, tres más que su perseguidor, Atlético Nacional.

A pesar de la derrota en su última presentación frente a Independiente Medellín, en la capital del Atlántico hay gran expectativa por el equipo, que contará con el respaldo de su afición en el juego de ida que se disputará en el estadio Metropolitano.



Teófilo Gutiérrez cerca de cumplir promesa a los hinchas del Junior

Teófilo Gutiérrez en Junior de Barranquilla X @JuniorClubSA

El experimentado delantero, de 40 años, vive su cuarto ciclo en el equipo de sus amores. Sin embargo, antes de concretarse su regreso a comienzos de 2025, Teófilo Gutiérrez le hizo una promesa a la hinchada del Junior si retornaba a la institución.



El 7 de diciembre de 2024, durante una charla con el creador de contenido 'Juanda' Caribe, el exjugador de River Plate, Rosario Central, Lanús, Cruz Azul y Deportivo Cali, entre otros clubes, lanzó una declaración que hoy está cerca de cumplirse.

“Si yo regreso al Junior, Dios mediante, prometo la Copa, que es ahora, y la Liga, sin duda, ganar la Liga que te da el cupo a la Copa Libertadores del año 2026”, expresó ‘Teo’ Gutiérrez.

🙌🏽❤️ La PROMESA de Teo Gutiérrez, si REGRESA A JUNIOR.



🗣️ “Si regreso a Junior, prometo ganar la copa y la liga para ir a Copa Libertadores en 2026”. pic.twitter.com/WJx8DvIUqg — Toque Sports (@ToqueSports) December 8, 2024

Junior deberá consagrarse campeón para obtener el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores; de lo contrario, disputará la primera fase de la Copa Sudamericana.



¿Cuando se jugará la final de la Liga BetPlay?

El juego de ida de la final de la Liga BetPlay II-2025 está programado para este viernes 12 de diciembre en el estadio Roberto Meléndez, desde las 8:00 p. m. (hora colombiana). El partido de vuelta se disputará el martes 16 de diciembre en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, a partir de las 7:30 p. m.