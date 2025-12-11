Miguel Borja coquetea con enemigo eterno de River; “no puedo cerrar las puertas, tengo ofertas"

Miguel Borja ya deja atrás su época en River Plate, que contó con altas y bajas, pero que desafortunadamente cerró entre críticas, pocos goles en el tramo final y muy resistido por los hinchas. A eso se suma que ya no era la primera opción del técnico Marcelo Gallardo, por lo que está desde ya en la búsqueda de su nuevo reto para el año 2026, pero sorprendió con unas declaraciones que no cayeron bien en el ambiente de la 'banda cruzada'.

En una entrevista con 'F90' de 'ESPN Argentina' el delantero colombiano entre tantos temas que tocó sobre su carrera, su paso por el 'millonario' y el futuro que se le viene, decidió no cerrar la opción de vestir la camiseta del máximo rival de su club más reciente.



¿Miguel Borja a Boca Juniors?

Esa fue la pregunta que le hicieron a Miguel Borja, quien respondió de la siguiente manera: "no me pongas en esas, tengo un hermano que es hincha de Boca Juniors y se puso a reír apenas te escuchó. Uno no sabe, uno no puede cerrar las puertas o no decir ‘de esta agua no beberé’. Estoy pensando en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y mi familia. La puerta para regresar a Argentina quedaron abiertas y eso es algo muy bonito", dejando abierta la chance de vestirse de 'xeneize'.

De hecho, el delantero cordobés recordó que antes de jugar para River Plate, tuvo una chance importante de llegar al cuadro que juega en la Bombonera, aunque al final las negociaciones no siguieron y años después le llegó la oferta de la 'banda cruzada', donde estuvo hasta este 2025.

"Yo lo dije en una ocasión que tuve contacto con gente del Consejo de Boca, pero eso fue después de la Copa América que se jugó en pandemia, tenia contrato con Palmeiras y en ese momento una de las decisiones que tomó es que yo llegara a Junior y como soy hincha de Junior llegué, donde jugué dos semestres. Luego fui a Gremio y luego regresé a Junior. Ya después salió lo de River, pero tuve acercamientos con ellos y no se dio por cosas", detalló Miguel Borja en la entrevista.



Y a pesar de su mal cierre con River Plate, el colombiano se ilusiona con buscar protagonismo, minutos y marcar muchos goles para regresar a la Selección e ir al Mundial 2026, por lo que confesó de qué países tiene propuestas para empezar un nuevo camino en el fútbol internacional.

"Será un año especial, estoy esperando. Tengo un par de opciones de ir a Rusia, Países Bajos y de ir a Estados Unidos y México. Vamos a ver qué nos tiene Dios que puerta abre y hay que tomarla con mucha calma", comenzó diciendo, y de paso poniéndole un límite para definir su futuro. "Los próximos diez días serán clave para tomar una decisión muy sabia", cerró diciendo Miguel Borja.