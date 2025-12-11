Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Borja coquetea con enemigo eterno de River; “no puedo cerrar las puertas, tengo ofertas"

Miguel Borja coquetea con enemigo eterno de River; “no puedo cerrar las puertas, tengo ofertas"

Tras su salida de River Plate, el delantero colombiano Miguel Borja habló en Argentina y sorprendió dejando luces de su futuro para el 2026, pensando en volver a Selección Colombia e ir al Mundial.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de dic, 2025
Miguel Borja River Plate
A Miguel Borja salió de River Plate - Foto:
AFP

