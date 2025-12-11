Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Huila dice adiós: el club desaparecerá y cambiará de ciudad en 2026

Atlético Huila dice adiós: el club desaparecerá y cambiará de ciudad en 2026

Luego de varios rumores, es un hecho: el conjunto ‘opita’ cambiará de nombre y de sede para el próximo año, poniendo fin a 35 años de historia del club, que fue dos veces subcampeón del fútbol colombiano.

Por: Javier García
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Atlético Huila en el Torneo 2024-I.
Atlético Huila en el Torneo 2024-I.
Atlético Huila.

Publicidad

Publicidad

Publicidad