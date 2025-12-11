Atlético Huila dice adiós: el club desaparecerá y cambiará de ciudad en 2026

Lo que era un secreto a voces se hizo oficial este jueves 11 de diciembre durante la asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), en la que se aprobó el cambio de nombre y de sede del Atlético Huila, equipo que en 2025 disputó el Torneo de la B.

De acuerdo con información de diversas fuentes periodísticas, el ente rector del balompié ‘cafetero’ dio luz verde para que el conjunto huilense compita en 2026 en el Valle del Cauca, bajo el nombre Yumbo del Valle.

Las dificultades que venía afrontando el club para jugar en el estadio Guillermo Plazas Alcid llevaron a las directivas a tomar la determinación de mudarse de ciudad, debido a la falta de apoyo de las autoridades locales y a la imposibilidad de contar con público en un escenario en ruinas.

En desarrollo...

