Plantillas de Tolima y Junior valen casi como la de Millonarios; esta es la 'gran' diferencia

Deportes Tolima y Junior de Barranquilla disputarán la final de la Liga Betplay 2025-II en una serie que comenzará el viernes 12 de diciembre en el estadio Metropolitano de la capital atlanticense y que se cerrará el martes 16 del mismo mes en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

En la antesala de la confrontación, las cargas aparentan ser parejas si se tiene en cuenta que en la fase semifinal ambos lideraron sus respectivos cuadrangulares con 3 puntos de ventaja sobre sus más inmediatos persecutores.

Sin embargo, a la hora de comparar los planteles, el desequilibrio no es abismal si se tiene en cuenta el precio de mercado que tiene cada uno, pues lo particular es que los 2 bandos valen casi lo mismo que Millonarios, conjunto que quedó eliminado en primera ronda.



Cuánto valen las nóminas de Tolima y Junior, finalistas de Liga Betplay 2025-II

El conjunto ‘pijao’ fue valorado por la plataforma de Transfermarkt, especializada en mercado de jugadores, en 13,6 millones de euros, con lo cual se ubica como la sexta más cara de Colombia.

Entre tanto, Junior está en 15 millones; es decir, 2 millones de euros más, lo que pone a este equipo en el cuarto lugar de los más valiosos del país.



Acá se puede ver que mientras el jugador más caro del Tolima es el arquero uruguayo Cristopher Fiermarín (1,5 millones de euros), el mejor valorado de Junior es el atacante José Enamorado (1,8 millones).

Lo particular es que Millonarios es quinto con 14 millones de euros, siendo así el puente entre tolimenses y barranquilleros.

El escalafón lo lidera Atlético Nacional con 23,1 millones de euros, en tanto que Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre, aparece octavo con 9,5 millones, dato que deja claro que no siempre el más caro es el que gana.

Equipos con plantillas más caras de Colombia:

1. Atlético Nacional: € 23,15 millones

2. América de Cali: € 16,90 millones

3. Independiente Medellín: € 15,93 millones

4. Junior de Barranquilla: € 15,75 millones

5. Millonarios: € 14,05 millones

6. Deportes Tolima: € 13,60 millones

7. Once Caldas: 10,90 millones

8. Independiente Santa Fe: € 9,55 millones

9. Fortaleza: € 8,58 millones

10. Equidad: € 7,95 millones

Fuente: Transfermarkt.