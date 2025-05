Giro de Italia 2025, EN VIVO etapa 15: hora y canal de TV para ver a la media montaña

Este domingo 25 de mayo, el pelotón del Giro de Italia 2025 afrontará la etapa 15, una de las jornadas más exigentes y estratégicas de toda la carrera. Con 219 kilómetros de recorrido, esta etapa cerrará la segunda semana de competencia con un trazado montañoso que promete movimientos importantes en la clasificación general y posiblemente algunas sorpresas antes del último día de descanso.

El plato fuerte de la jornada será la temida subida al Monte Grappa, un puerto de categoría especial que se ascenderá por la histórica Strada Cadorna. Esta carretera, famosa por su importancia militar durante la Primera Guerra Mundial, había sido utilizada en descenso en las últimas ediciones, pero este año regresa en su versión más desafiante: un ascenso de 25 kilómetros con una pendiente media del 5,8 %. Aunque la media no parece intimidante a primera vista, se espera que los tramos más duros, combinados con la longitud de la subida y el desgaste acumulado de la carrera, hagan estragos en el pelotón.

El Monte Grappa no solo será decisivo por su dureza, sino también por su ubicación estratégica a mitad de etapa. Desde su cima, los corredores aún deberán gestionar una larga bajada y afrontar un terreno quebrado que desembocará en el último gran obstáculo del día: un puerto de categoría 2 de 16,3 kilómetros que se coronará a escasos kilómetros de la meta en Asiago.

Este final en alto no solo pondrá a prueba a los favoritos al título, sino que también podría ofrecer oportunidades para los aventureros y escaladores que buscan una victoria de etapa. La combinación de un puerto largo y exigente como el Monte Grappa, seguido de otro ascenso antes de la meta, convierte a esta etapa en terreno ideal para ataques lejanos y estrategias de equipo.

Publicidad

Se espera que los hombres de la general, especialmente aquellos que aún mantienen opciones de podio, se muestren agresivos, aprovechando la oportunidad de recortar diferencias antes del merecido descanso. Además, las condiciones meteorológicas podrían jugar un papel importante en la jornada, añadiendo un punto de incertidumbre a una etapa ya de por sí complicada.

Sin duda, la etapa 15 será una de las más espectaculares y decisivas de este Giro de Italia 2025.

Giro de Italia 2025, etapa 15 giroditalia.it

Publicidad

Hora y dónde ver por TV la etapa 15 del Giro de Italia 2025

La jornada será transmitida en Colombia desde las 6:30 a.m. (hora colombiana) a través de la señal HD2 de Caracol Televisión. También podrá seguirse en vivo por Internet a través de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y en la plataforma Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

TV para ver la etapa 15 del Giro de Italia:

⦁ Fecha: domingo 25 de mayo.

⦁ Trayecto: 219 kilómetros,

⦁ Hora, Canal Caracol: 6:30 a.m.

⦁ Hora, Caracol HD2: 6:30 a.m.

⦁ Hora, Ditu: 6:30 a.m.