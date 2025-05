Solo malas noticias para Álvaro Montero; Dimayor no le 'paro bolas' y extendió su sanción

¡Malas noticias para Álvaro Montero! El golero ‘embajador’ recibió una nueva mala noticia en el fútbol colombiano, de cara a lo que serán los cuadrangulares finales, en los que se perderá más de una jornada por sanción.

Y es que, luego de haber recibido dos fechas por haber “provocado a la afición de Once Caldas”, según lo manifestó la Dimayor, Millonarios fue hasta los tribunales para apelar esta sanción, que no tuvo efecto.

Es más; según lo hizo conocer hace un par de horas a través de sus canales oficiales, el máximo organismo del fútbol colombiano no solo anunció que rechazó dicha solicitud, sino que también dio sus argumentos por los cuales llegó a tomar dicha decisión.

“Por lo anteriormente descrito el Comité Disciplinario del Campeonato, resuelva no reponer la decisión contenida en el artículo 6º de la Resolución No. 042 de 2025, por las razones expuestas en la presente providencia. Contra la presente decisión no procede recurso alguno. Tampoco el Club recurrente aportó elementos de prueba, que permitan desvirtuar la veracidad de los hechos, reportados por el comisario del partido, así como evidenciados en las imágenes oficiales del partido, en consecuencia, se confirma la decisión recurrida. Por lo anteriormente descrito el Comité Disciplinario del Campeonato”, citó la Dimayor en su comunicado oficial.

Publicidad

¿Por qué Montero se perdería tres partidos?

Después de haber recibido una tarjeta amarilla en el duelo frente a Envigado, el pasado vieres 16 de mayo, a los 56 minutos, el arquero azul acumuló tarjetas, por lo que, según el reglamento, deberá cumplir una fecha más de sanción además de las dos por lo sucedido en el estadio Palogrande.

Publicidad

Cabe destacar que Montero fue sancionado por recoger unas monedas, que tiraron desde las gradas del escenario en Manizales, como un acto de provocación a los hinchas del ‘blanco blanco’.