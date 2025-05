Frank Fabra, con 'el cristo de espaldas' con solamente nombrar un mundial de fútbol

Boca Juniors pasa por una de las peores crisis de resultados y por esa razón en las últimas horas han arreciado las críticas de los aficionados y de un amplio sector de la prensa en contra de jugadores y directivos, que están decepcionando en cabeza de Juan Román Riquelme, que es el que quita y pone en la institución 'xeneize'.

Ahora, la atención se encuentra puesta en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, que se jugará desde el próximo 14 de junio y en las oficinas de Boca esperan tener una participación decorosa en un grupo en el que se enfrentarán con Benfica, Bayern Múnich y Auckland City.

Y para ese Mundial que organiza la FIFA con 'bombos y platillos' se podría dar una novedad significativa con el colombiano Frank Fabra, quien no ha tenido continuidad en la nómina principal y entró en desgracia con la hinchada del tradicional cuadro argentino en la final de Copa Libertadores 2023 frente a Fluminense, cuando fue expulsado por darle un manotazo en la cara a Nino.

Según 'TyC Sports', el lateral izquierdo podría salir de la filas de Boca antes del Mundial estadounidense. "Todo parece indicar que el grueso de la lista de los jugadores que tienen un pie afuera terminará de armar las valijas a fin de año, pero hay dos referentes que podrían irse incluso antes del Mundial de Clubes: se trata de Sergio Romero y Frank Fabra", se leyó en la referida nota del portal de Buenos Aires.

"El lateral quedó relegado por Fernando Gago en prácticamente todo su ciclo y ni siquiera tuvo minutos en el breve interinato de Mariano Herrón. A casi 10 años de su llegada al club, tanto el jugador como los dirigentes creen que su ciclo está cumplido y buscarían una salida en conjunto antes del Mundial de Clubes", se complementó.

Esto no tendría ni siquiera una consulta con Miguel Ángel Russo, quien suena para ser el nuevo técnico. De esa manera, las horas de Fabra están contadas en el equipo azul y oro, en el que alcanzó a tener momentos de gloria y reconocimiento.

¿Qué le pasó a Frank Fabra antes del Mundial Rusia 2018?

El lateral de la Selección Colombia Frank Fabra se perdió la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 por una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Dicho percance lo vivió ya estando en territorio ruso y fue reemplazado por Farid Díaz. "Luché, trabajé, me esforcé en mejorar y lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí y hoy con el corazón partido en 50 millones de pedacitos, me quedo en la puerta más cercana a sólo a un paso, me duele el alma", se lamentó en ese entonces el antioqueño.