Lamine Yamal, el 'superhéroe' suelto en Barcelona, a puertas de cumplir sus 18 años

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, que este domingo 13 de julio cumplirá 18 años, ha sido retratado como un superhéroe en un mural del artista urbano TVBoy, que lo largo de su trayectoria ha reproducido en sus grafitis por las calles de Barcelona a Leo Messi, Alexia Putellas o Rosalía, entre otros.

La obra, ubicada en el pintoresco barrio barcelonés de Gracia, viste a la joven estrella azulgrana con el traje de Superman, aunque con la letra 'L' en el pecho en vez de la icónica 'S'.

Sobre un fondo grana, el futbolista aparece sonriente y confiado, con los brazos en jarra, junto a las inscripciones "When the will is strong, obstacles are small" (Cuando la voluntad es grande, los obstáculos son pequeños) y "Super Lamine".

"Es un chico muy joven que ha conseguido muchas cosas, pero también representa una España nueva, hecha de hijos de inmigrantes. No sólo representa a la juventud, sino a una juventud más inclusiva. Nació aquí, como muchos otros hijos de personas que han venido al país para trabajar. También es un mensaje contra el racismo", explicó TVBoy en declaraciones al diario Mundo Deportivo.

VÍDEO | Lamine Yamal, retratado como un superhéroe en Barcelona antes de su 18 cumpleaños pic.twitter.com/MCxkRovILQ — EFE Deportes (@EFEdeportes) July 12, 2025

No es la primera vez que el artista italiano destaca este rasgo de Lamine Yamal, del que también elogia su estilo desenfadado y madurez. El verano pasado ya retrató al extremo de Rocafonda acompañado por su amigo y compañero en la selección española Nico Williams para pedir respeto para ambos.

Tampoco es la primera ocasión en la que TVBoy apela al universo de los superhéroes para dibujar a futbolistas del Barcelona. Lo hizo en 2022 en un grafiti de Alexia Putellas y, posteriormente en 2024, en otra obra en la que la centrocampista de Mollet aparecía junto a sus compañeras Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo.

Fechas clave en los 18 años de Lamine Yamal

Lamine Yamal alcanzará este domingo, 13 de julio, la mayoría de edad: 18 años vividos a ritmo de vértigo donde ha batido todos los récords de precocidad en el fútbol profesional.

EFE repasa, desde su nacimiento, la trayectoria del extremo del Barcelona y de la selección española, convertido ya en uno de los mejores jugadores del mundo, incluso antes de convertirse en adulto.



13 de julio de 2007

De padre marroquí -Mounir Nasraoui- y madre ecuatoguineana -Sheila Ebana-, nace Lamile Yamal en Esplugues de Llobregat, localidad del área metropolitana barcelonesa, aunque crece entre Rocafonda, un barrio humilde de Mataró, y Granollers.



31 de octubre de 2007

Un Lamine Yamal aún bebé posa para un calendario solidario junto al argentino Leo Messi, que entonces tiene 20 años, después de que la familia Nasraoui Ebana gane una sorteo organizado por UNICEF.

Tras su debut en el primer equipo, aquella instantánea en los vestuarios del Camp Nou con el que acabaría siendo el mejor futbolista de la historia del F.C. Barcelona se hace viral, ya que inmortaliza juntos al rey y a su posible heredero.