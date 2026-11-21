Lejos de las carreteras y empuñando una pala de pádel, Tadej Pogačar rompió su habitual coraza competitiva para hablar con total transparencia sobre el lado más difícil de su temporada 2026.

Durante el acto de lanzamiento de un torneo benéfico de pádel en el club Hub 4.0 de Erbusco, el astro esloveno del UAE Team Emirates-XRG confesó al medio belga Sporza el profundo impacto físico y emocional que sufrió tras su abrupto abandono en La Vuelta a España.

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El pasado 29 de agosto, cuando lideraba con comodidad la ronda ibérica —la única de las tres Grandes Vueltas que aún falta en su palmarés—, una piedra en el asfalto durante la octava etapa provocó una grave caída a 32 kilómetros de la meta en Xeraco.

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El accidente le dejó una fractura en la clavícula izquierda, una conmoción cerebral y una lesión en una vértebra cervical, obligándolo a pasar por el quirófano y a dar por terminada su campaña de forma prematura.



Más allá de las secuelas físicas, Pogačar reveló que la recuperación golpeó con fuerza su estado de ánimo, sumiéndolo en un bache anímico que lo alejó de su esencia habitual."Las primeras tres semanas fueron realmente dolorosas, y también me sentí muy deprimido. No era yo mismo. Quizás no fue solo por la caída, sino por la suma de todo. El aspecto mental es muy importante, y a veces la cabeza también necesita descansar", reconoció el campeón esloveno ante los micrófonos de Sporza.

El infortunio en España interrumpió un año en el que el esloveno había vuelto a dominar el pelotón internacional —con conquistas en el Tour de Francia, Milán-San Remo, Tour de Flandes y Lieja-Bastoña-Lieja— y le impidió defender su título en el Campeonato del Mundo y buscar una nueva corona en Il Lombardía.

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Con perspectiva, el propio corredor admite que aquella pausa forzosa terminó actuando como una válvula de escape necesaria tras años de máxima exigencia. "Todos tenemos épocas en la vida en las que nos sentimos un poco decaídos y no nos encontramos bien. Esa fue la mía. Probablemente mi cuerpo necesitaba un reinicio", reflexionó.

Superado el trago amargo y tras disfrutar de una pretemporada más extensa de lo habitual, Pogačar ya ha vuelto a subirse a la bicicleta con regularidad y mostró buen semblante compartiendo pista de pádel junto a figuras como Alessandro Covi y su agente Alex Carera.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. Archivo.

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Con las baterías recargadas, el esloveno ya traza su hoja de ruta para 2027, un calendario ambicioso en el que volverá a apuntar a las clásicas de primavera, al Tour de Francia, al Mundial y, por supuesto, a saldar su cuenta pendiente con La Vuelta a España.