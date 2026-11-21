En profunda racha negativa, el Manchester City empató ante el Fulham (1-1), este sábado en la apertura de la 11ª jornada del campeonato inglés, y le brinda así al Arsenal la oportunidad de abrir brecha en lo alto de la clasificación.

Los Citizens, que habían encadenado tres derrotas consecutivas en liga antes del parón internacional, nunca dieron la sensación de imponerse a un rival claramente a su alcance.

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En desventaja al descanso tras un gol de Rodrigo Muñiz (16'), los jugadores de Enzo Maresca igualaron con una volea de su centrocampista Elliot Anderson (57'), pero prácticamente no volvieron a llevar peligro después.

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Como muestra de su falta de agresividad ofensiva, Erling Haaland no estuvo ni una sola vez en posición de disparo en la segunda parte.



La ausencia total de ocasiones de gol a partir del segundo intento de Elliot Anderson (65') no augura nada bueno para el City el resto de la temporada, ni tampoco la evidente falta de conexiones entre los cuatro jugadores ofensivos (Haaland, Doku, Foden y Ndiaye).

Aprovechando esta situación, el Fulham creyó en sus opciones de victoria en los últimos minutos.

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Tercero con 22 puntos, el Manchester City podría quedar a ocho del Arsenal si los Gunners se imponen en Newcastle, mientras que el Fulham sube provisionalmente a la decimocuarta posición (11 puntos).