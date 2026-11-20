Casi un centenar de figuras destacadas del ciclismo, entre ellas Miguel Indurain, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Paul Seixas o Demi Vollering, serán recibidos en audiencia por el Papa León XIV el próximo lunes en el Vaticano, encuentro organizado por el Dicasterio vaticano para la Cultura y la Educación y por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Entre los asistentes confirmados figuran el español Miguel Induráin, cinco veces ganador del Tour de Francia de forma consecutiva, y otras grandes leyendas como el belga Eddy Merckx, el francés Bernard Hinault, los británicos Christopher Froome y Mark Cavendish, el estadounidense Greg LeMond, el italiano Vincenzo Nibali o la neerlandesa Annemiek van Vleuten.

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También estará presente Ricardo Ten, campeón del ciclismo paralímpico y del mundo.

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El mundo del ciclismo donará a la Cáritas de Roma algunas bicicletas, un gesto organizado por la ‘Athletica Vaticana’, la asociación polideportiva de la Santa Sede miembro de la UCI.



El papa León XIV bendijo a los ciclistas en junio de 2025 en la última etapa del Giro de Italia a su paso por el Vaticano, recibiendo del pelotón la maglia rosa.

Hace tiempo, el Papa León XIV escribió una carta sobre la importancia del deporte: "La vita in abbondanza" (La vida en abundancia). En ella, destacó el importante lugar que ocupa el ciclismo en nuestra sociedad, también como escuela de valores y normas.

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Entre los invitados, el belga Eddy Merckx repetirá audiencia, ya que "El Canibal" ya tuvo una audiencia con el Papa Pablo VI justo antes del inicio del Giro de Italia de 1974, en el que se impuso.

Eddy Merckx, exciclista de ruta y pista belga. Foto: AFP

Dos figuras clave del ciclismo contemporáneo, Paul Seixas y Demi Vollering, también han sido invitados.