Este sábado 2 de noviembre, la Selección Colombia venció por 1-2 a Japón, de manera agónica, en la primera jornada del grupo L por el Mundial de la categoría.

Y justamente, el salvador para la 'tricolor' en la noche, fue Samuel Martínez, quien llevaba varios minutos en cancha, después de haber ingresado desde el banquillo de suplentes.

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Sobre el final y con suspenso, el juez central decretó pena máxima a favor del cuadro 'cafetero' en el tiempo adicional, que justamente el '10' convirtió en el 1-2 definitivo para Colombia, a los 90+3'.