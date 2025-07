Se le metieron a las 'cobijas' a Jonas Vingegaard: "Su esposa es una incompetente"

El mundo del ciclismo tiene los focos puestos en el Tour de Francia 2025 por la intensa rivalidad que revivirán Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, sin embargo, en los últimos días el ambiente para el danés no es el mejor y todo por cuenta de unas declaraciones de Trine, su esposa.

La pareja del bicampeón de la 'grande boucle' dejó en claro que Visma Lease a Bike presionaba mucho a Jonas y que no le permitían tener el espacio suficientemente con su familia. Fue tal su queja, que hasta dio un ejemplo que un hecho que pasó y que no dejó en buenos términos la relación entre el corredor y la escuadra. “En un momento dado, decidimos renovar la casa juntos. Jonas se dio cuenta de que podía derribar una cocina, instalar una nueva y poner suelo de madera. Al equipo no le gustó mucho”, contó.

Las palabras de Trine no calaron bien en Michael Rasmussen, mejor conocido como 'El Pollo y uno de los corredores más emblemáticos en la historia de Dinamarca. “Ella es absolutamente incompetente”, dijo de entrada. Para el campeón mundial de ciclismo de montaña de 1999, la pareja de Vingegaard no debió hablar del tema y mucho menos en este momento. “Ella debería mantenerse completamente al margen de esas conversaciones sobre la elaboración de las tácticas para el equipo, porque pone a Jonas en una situación inusualmente difícil en pleno Tour”, complementó.

Jonas Vingegaard ya no es el líder de la París Niza 2025, tras el final de la etapa 5 Getty Images

Para Rasmussen lo más insólito del caso es que Jonas, su esposa y el equipo no hayan sabido gestionar los tiempos y el contenido de ese diálogo con la prensa. “Parece increíblemente amateur que él no sepa el contenido de esa entrevista”, expresó sin tapujos.

El exciclista estaba muy enfadado y hasta les tiró una frase irónica por lo ocurrido: “Podrían coordinarse un poco. Tampoco estarán tan ocupados para no poder hablar en pareja”.

Por último, 'El Pollo' recordó que es habitual que Trine aparezca con sus hijos en la 'grande boucle' y que seguramente será un momento muy incomodo para el Visma. “¿Cómo será el ambiente cuando se una a ellos en el Tour?¿cómo va a mirar a todos a la cara?”, concluyó.