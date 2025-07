¿Duván Vergara y Juan Fernando Quintero, peleados?...revelación en Argentina

La llegada de Duván Vergara a Racing de Avellaneda tiene a toda la afición de la 'academia' con altas expectativas sobre el colombiano. El caleño reveló lo que le contó 'Juanfer' Quintero al saber sobre su fichaje con el club argentino.

Ambos que compartieron un semestre enAmérica de Cali liderando la zona de ataque que conllevó a que los 'escarlatas' pasaran a los 'playoffs' de la Copa Sudamericana y quedaran muy cerca de clasificar a la final de la Luiga BetPlay; ambos separaron sus caminos, pero antes, intercambiaron palabras sobre el futuro de ambos.

¿Qué le dijo 'Juanfer' a Vergara?

Según contó Duván en el diario 'Ole' del sur del continente, "Me dijo que me iba a sentir querido. Me dijo que la gente de Racing es muy pasional, que es una locura. Yo soy un jugador que se identifica mucho con la gente. Siempre salgo a divertirme, y cuando la cancha está llena me gusta mucho más. Hace un par de mercados también estuvo el interés de Racing y no se dio. Primero había hablado con (Johan) Carbonero. Y me habló muy bien del equipo", reveló.

Publicidad

Cabe recordar que según prensa de Cali, una de las principales causas de la salida de Vergara de los 'escarlatas' fue por Quintero, donde aseguraban que el ex River era el que mandaba en todo y valía más su palabra dentro del equipo. Sin embargo, según lo contado en el medio argentino, ambos jugadores quedaron en buenos términos, e incluso, podrían verse más seguido, tras los altos rumores que vinculan a Juan Fernando Quintero nuevamente con la 'banda cruzada'.

Duván Vergara y Juan Fernando Quintero. Fotos: Archivo.

¿Qué más dijo Duván Vergara sobre Racing?

"Quiero debutar. Y ganar primero que todo. Siempre quiero ganar. Si Dios me regala un debut ganando y con un gol, bendito sea. Lo importante es ganar y que el club esté bien representado en la punta".

Publicidad

"Somos candidatos a ganarla. Racing ya se ganó la Sudamericana y, por qué no, la Libertadores. Yo tuve la posibilidad de jugar tres Libertadores y dos Copa Sudamericana. Sé lo duro que es. Pero este equipo está preparado para ganar la Copa Libertadores", concluyó.



¿Cuándo juega Duván Vergara y Racing?

El primer partido de la 'academia' será en condición de local cuando reciba a Barracas Central en el 'cilindro' el próximo sábado 12 de julio a las 6:45 de la noche (hora de Colombia).