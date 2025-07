Tadej Pogacar, furioso por amenazas a ciclista que lo hizo caer: "Que dejen de tirarte m..."

Tadej Pogacar fue noticia en la etapa 11 del Tour de Francia 2025 por la caída que sufrió a falta de cinco kilómetros de la meta. El corredor se enredó por el toque con la llanta por parte de un rival, quien a los pocos minutos empezó a recibir fuertes amenazas en redes sociales. El esloveno tuvo un buen gesto y compartió un video dejando sentir su molestia por los insultos a su colegas.

Se trata de Tobias Johannessen, del Uno X Mobility. 'Pogy' le dedicó un corto mensaje para dejarle en claro que todo estaba en orden.“Amigo, ¿Todo bien? No te estreses. Que la gente deje de tirarte mierda. Todo fue un incidente de carrera”, manifestó. Sin embargo, hubo momento hasta para risas, ya que inmediatamente después, el ecuatoriano Jonathan Narváez agregó un corta frase llena de humor: “pero no te desvíes de la línea”.

Tadej Pogacar le envió un mensaje a Tobías Johannessen tras el accidente de la etapa 11 del #TDF25. 🗣️ pic.twitter.com/4BhsvbT4FE — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 16, 2025

Más tarde, se dieron a conocer más detalles del suceso del corredor del UAE Team Emirates. En la caída, se le zafóla cadena y fue 'rescatado' por dos ayudantes de carrera oficiales que marchaban en una moto: Raf Pauwels y Patrick Diels.

“Intentábamos ver si podíamos llegar a la cabeza después de la subida. La diferencia era de unos 10 segundos, así que pudimos arreglárnoslas sin problemas”, dijo de entrada Patrick a 'Sporza'.

Raf contó un poco como se dio la situación. “Allí estábamos, entre los mejores del mundo, y casi inmediatamente Pogacar se cayó. Lo vimos antes de que Radio Tour dijera nada. Inmediatamente hicimos todo lo posible para ver qué pasaba. Vimos que la cadena se había soltado. Tadej se levantó inmediatamente, lo cual fue una buena señal”, reveló.

Por último, dejaron en claro que están para servir al pedalista que lo necesite. "Al principio intentó ponerse la cadena él mismo, pero no funcionó. Luego, literalmente, le quité la cadena de las manos y eso fue todo. Lo animé a volver a salir e incluso me dijo: ‘Gracias’. Se siente bien, pero estamos aquí para ayudar a todos. No solo al número 1 del ranking, sino también al número 200”, concluyó Raf.