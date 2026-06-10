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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, EN VIVO; siga la etapa 4 de la carrera
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Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, EN VIVO; siga la etapa 4 de la carrera

Este miércoles se viene 167.4 kilómetros, con seis puertos de montaña en el Tour Auvergne - Rhône-Alpes. Día importante para los velocistas, que buscan la victoria.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 10 de jun, 2026
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Tour Auvergne - Rhône-Alpes Etapa 1
Etapa 1 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes.
afp
REFRESCAR
  • 09:17 a. m. - Dura caída en la escapada

    El corredor Sam Watson se fue al suelo y terminó bastante afectado

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  • 09:13 a. m. - 40 kilómetro para la meta

    El pelotón aún está a 1' 03" del lote de escapada

  • 07:53 a. m. - Se armó la fuga

    Estos son los corredores que van en la escapada.

    SIMMONS Quinn+22:22

    265KRON Andreas+6:03

    3141JEGAT Jordan+15:47

    2

    +0:10

    1102CASTRILLO Pablo+23:31

    2104GARCÍA PIERNA Raúl+21:01

    3147VERCHER Mattéo+27:54

    4154CASTELLON Jan+3:43

    5161BENNETT George

  • 07:00 a. m. - Faltan 138 kilómetros

    El pelotón está compacto, a pesar de los múltiples ataques que se han presentado en el lote.

  • 06:59 a. m. - Bienvenidos

    Siga con nosotros la etapa 4 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026

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