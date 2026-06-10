Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, EN VIVO; siga la etapa 4 de la carrera

El corredor Sam Watson se fue al suelo y terminó bastante afectado
- 09:17 a. m. - Dura caída en la escapada
- 09:13 a. m. - 40 kilómetro para la meta
El pelotón aún está a 1' 03" del lote de escapada
- 07:53 a. m. - Se armó la fuga
Estos son los corredores que van en la escapada.
SIMMONS Quinn+22:22
265KRON Andreas+6:03
3141JEGAT Jordan+15:47
2
+0:10
1102CASTRILLO Pablo+23:31
2104GARCÍA PIERNA Raúl+21:01
3147VERCHER Mattéo+27:54
4154CASTELLON Jan+3:43
5161BENNETT George
- 07:00 a. m. - Faltan 138 kilómetros
El pelotón está compacto, a pesar de los múltiples ataques que se han presentado en el lote.
- 06:59 a. m. - Bienvenidos
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