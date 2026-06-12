🔴 Tour Auvergne - Rhône-Alpes, EN VIVO HOY; siga la etapa 6 con Daniel Martínez e Isaac del Toro

Los 60 corredores tienen una ventaja de 1:50 sobre el pelotón.
- 06:38 a. m. - A 140 KM DE LA METAFuga masiva
- 06:37 a. m. - A 173 KM DE LA METASe fragmentó el pelotón
Hay un grupo de 60 corredores y más atrás el resto del lote.
- 06:34 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 6
Los corredores ya tomaron la salida en Saint-Vulbas.
- 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 8:20 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).
- 06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 8:20 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 5
- 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🔴 Portadores de las camisetas de líderes
General: Alex Baudin (EF Education EasyPost).
Puntos: Nadav Raisberg (NSN Cycling Team).
Montaña: Clément Braz (Groupama FDJ United).
Jóvenes: Alex Baudin (EF Education EasyPost).
- 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🔴 Ganadores de las etapas anteriores
Etapa 1: Alex Baudin (EF Education EasyPost).
Etapa 2: Anthon Charmig (Uno X Mobility).
Etapa3: Team Visma Lease a Bike.
Etapa 4: Quinn Simmons (Lidl Trek).
Etapa 5: Wout van Aert (Visma Lease a Bike).
- 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia
Nello Lauredi, Luis Ocaña, Bernard Hinault, Charly Mottet y Chris Froome tienen tres títulos cada uno.
- 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
Harold Tejada (XDS Astana Team).
Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe).
Diego Pescador (Movistar Team).
- 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en conseguirlo fue Martín Alonso Ramírez en 1984. Luego, 'Lucho' Herrera celebró en 1988 y 1981. Finalmente, Daniel Felipe Martínez se impuso en el 2020.
- 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6 del Tour Auvergne - Rhone-Alpes
- 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Tadej Pogacar.
2024: Primoz Roglic.
2023: Jonas Vingegaard.
2022: Primoz Roglic.
2021: Richie Porte.
- 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 78 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1947.
- 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Saint-Vulbas y termina en Crest-Voland, ubicados en territorio francés.
- 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 182 kilómetros.
- 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 5:45 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:45 a.m. (hora de Francia).
- 05:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 6 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, minuto a minuto.
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