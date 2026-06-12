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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour Auvergne - Rhône-Alpes, EN VIVO HOY; siga la etapa 6 con Daniel Martínez e Isaac del Toro
EN VIVO

🔴 Tour Auvergne - Rhône-Alpes, EN VIVO HOY; siga la etapa 6 con Daniel Martínez e Isaac del Toro

Este viernes, la sexta jornada de Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026 tiene un recorrido de 182 kilómetros entre Saint-Vulbas y Crest Voland con cuatro puertos de montaña.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 12 de jun, 2026
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Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026 - Etapa 6.
Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026 - Etapa 6.
AFP.
REFRESCAR
  • 06:38 a. m. - A 140 KM DE LA META
    Fuga masiva

    Los 60 corredores tienen una ventaja de 1:50 sobre el pelotón.

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  • 06:37 a. m. - A 173 KM DE LA META
    Se fragmentó el pelotón

    Hay un grupo de 60 corredores y más atrás el resto del lote.

  • 06:34 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 6

    Los corredores ya tomaron la salida en Saint-Vulbas.

  • 06:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 8:20 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

  • 06:32 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 8:20 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 5
    Wout van Aert fue el más veloz en el esprint final de la etapa 5.
    Ciclismo

    Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, tras la etapa 5; Van Aert sorprendió

  • 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🔴 Portadores de las camisetas de líderes

    General: Alex Baudin (EF Education EasyPost).
    Puntos: Nadav Raisberg (NSN Cycling Team).
    Montaña: Clément Braz (Groupama FDJ United).
    Jóvenes: Alex Baudin (EF Education EasyPost).

  • 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🔴 Ganadores de las etapas anteriores

    Etapa 1: Alex Baudin (EF Education EasyPost).
    Etapa 2: Anthon Charmig (Uno X Mobility).
    Etapa3: Team Visma Lease a Bike.
    Etapa 4: Quinn Simmons (Lidl Trek).
    Etapa 5: Wout van Aert (Visma Lease a Bike).

  • 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia

    Nello Lauredi, Luis Ocaña, Bernard Hinault, Charly Mottet y Chris Froome tienen tres títulos cada uno.

  • 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?

    Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    Harold Tejada (XDS Astana Team).
    Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe).
    Diego Pescador (Movistar Team).

  • 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en conseguirlo fue Martín Alonso Ramírez en 1984. Luego, 'Lucho' Herrera celebró en 1988 y 1981. Finalmente, Daniel Felipe Martínez se impuso en el 2020.

  • 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6 del Tour Auvergne - Rhone-Alpes
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6 del Tour Auvergne - Rhone-Alpes.
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 6 del Tour Auvergne - Rhone-Alpes.
    Procycling Stats.

  • 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Tadej Pogacar.
    2024: Primoz Roglic.
    2023: Jonas Vingegaard.
    2022: Primoz Roglic.
    2021: Richie Porte.

  • 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 78 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1947.

  • 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Saint-Vulbas y termina en Crest-Voland, ubicados en territorio francés.

  • 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 182 kilómetros.

  • 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 5:45 de la mañana (Hora de Colombia) / 12:45 a.m. (hora de Francia).

  • 05:37 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 6 DEL TOUR AUVERGNE - RHONE-ALPES
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 6 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, minuto a minuto.

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