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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, tras la etapa 5; Van Aert sorprendió

Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, tras la etapa 5; Van Aert sorprendió

La quinta jornada del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026 dejó como ganador al belga Wout van Aert (Visma Lease a Bike), quien se impuso en un emocionante esprint.

Por: EFE
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Wout van Aert fue el más veloz en el esprint final de la etapa 5.
Wout van Aert fue el más veloz en el esprint final de la etapa 5.
AFP.

El belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) se ha impuesto al esprint en la quinta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes disputada entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, de 195.8 km, en la que mantuvo el maillot amarillo de líder el francés Alex Baudin (EF Education).

En un esprint bien planificado por el Visma, Van Aert fue el más rápido y levantó los brazos con un tiempo de 4h.32.59, a una media de 43,2 km/hora. le siguieron el francés Hugo Hofstetter (NSN) y el alemán Phil Bauhaus (Bahrain).

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En la clasificación general no se han producido cambios. Baudin mantiene el maillot amarillo con 12 segundos de ventaja sobre su compatriota Kevin Vauquelin y el británico Oscar Onley. El primer español es Juan Ayuso (Lidl Trek), quinto a 47.

Este viernes de disputa la sexta etapa entre Saint-Vulbas y Crest-Voland, de 182.3 km.

Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, tras la etapa 5

  1. 1. Alex Baudin — EF Education - EasyPost — 18:07:12
  2. 2. Kévin Vauquelin — Netcompany INEOS — a 0:12
  3. 3. Oscar Onley — Netcompany INEOS — mismo tiempo
  4. 4. Matteo Jorgenson — Team Visma | Lease a Bike — a 0:15
  5. 5. Juan Ayuso — Lidl - Trek — a 0:47
  6. 6. Mattias Skjelmose — Lidl - Trek — mismo tiempo
  7. 7. Jørgen Nordhagen — Team Visma | Lease a Bike — a 0:50
  8. 8. Carlos Rodríguez — Netcompany INEOS — a 0:57
  9. 9. Léon Bissiaux — Decathlon CMA CGM Team — a 0:59
  10. 10. Paul Seixas — Decathlon CMA CGM Team — a 1:00
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