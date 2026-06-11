Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, tras la etapa 5; Van Aert sorprendió

El belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) se ha impuesto al esprint en la quinta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes disputada entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, de 195.8 km, en la que mantuvo el maillot amarillo de líder el francés Alex Baudin (EF Education).

En un esprint bien planificado por el Visma, Van Aert fue el más rápido y levantó los brazos con un tiempo de 4h.32.59, a una media de 43,2 km/hora. le siguieron el francés Hugo Hofstetter (NSN) y el alemán Phil Bauhaus (Bahrain).

En la clasificación general no se han producido cambios. Baudin mantiene el maillot amarillo con 12 segundos de ventaja sobre su compatriota Kevin Vauquelin y el británico Oscar Onley. El primer español es Juan Ayuso (Lidl Trek), quinto a 47.

Este viernes de disputa la sexta etapa entre Saint-Vulbas y Crest-Voland, de 182.3 km.



Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026, tras la etapa 5

1. Alex Baudin — EF Education - EasyPost — 18:07:12 2. Kévin Vauquelin — Netcompany INEOS — a 0:12 3. Oscar Onley — Netcompany INEOS — mismo tiempo 4. Matteo Jorgenson — Team Visma | Lease a Bike — a 0:15 5. Juan Ayuso — Lidl - Trek — a 0:47 6. Mattias Skjelmose — Lidl - Trek — mismo tiempo 7. Jørgen Nordhagen — Team Visma | Lease a Bike — a 0:50 8. Carlos Rodríguez — Netcompany INEOS — a 0:57 9. Léon Bissiaux — Decathlon CMA CGM Team — a 0:59 10. Paul Seixas — Decathlon CMA CGM Team — a 1:00